Imagina un vídeo explicativo técnico de 1 minuto diseñado para técnicos de servicio de concesionarios, detallando meticulosamente las características avanzadas de diagnóstico de un nuevo sistema automotriz. El estilo visual debe ser limpio y preciso, incorporando gráficos detallados y texto claro en pantalla, complementado por una locución informativa y profesional generada por IA. Este vídeo utiliza la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir sin problemas la documentación técnica en contenido visual atractivo, haciendo accesible la información compleja.

Generar Vídeo