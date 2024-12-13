Creador de Vídeos de Marketing Automotriz para Concesionarios y Marcas

Crea impresionantes vídeos de marketing automotriz con avatares de IA para atraer a más compradores y aumentar las ventas de manera efectiva.

Imagina un vídeo explicativo técnico de 1 minuto diseñado para técnicos de servicio de concesionarios, detallando meticulosamente las características avanzadas de diagnóstico de un nuevo sistema automotriz. El estilo visual debe ser limpio y preciso, incorporando gráficos detallados y texto claro en pantalla, complementado por una locución informativa y profesional generada por IA. Este vídeo utiliza la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir sin problemas la documentación técnica en contenido visual atractivo, haciendo accesible la información compleja.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a especialistas en marketing automotriz, demostrando cómo crear experiencias impresionantes de showroom virtual para modelos de vehículos específicos. El estilo visual y de audio debe ser elegante y enérgico, con un enfoque en movimientos de cámara fluidos y una banda sonora animada, destacando la estética del coche. Aprovecha las "Plantillas y escenas" de HeyGen para una producción rápida y su "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para asegurar una visualización óptima en varias plataformas digitales, mejorando los esfuerzos de `Merchandising de Coches`.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo `personalizado` convincente de 30 segundos diseñado para profesionales de ventas automotrices, abordando consultas específicas de clientes sobre las características únicas de un nuevo coche. El tono debe ser atractivo y amigable, con un `avatar de IA` realista hablando directamente al espectador, ofreciendo respuestas personalizadas. Este prompt enfatiza los "Avatares de IA" y la "Generación de locuciones" de HeyGen para producir mensajes de vídeo personalizados y escalables que se sientan genuinamente personales, fomentando conexiones más fuertes con los clientes.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo detallado de 1 minuto y 30 segundos dirigido a gerentes de inventario de coches usados, ilustrando el proceso de preparación de un vehículo para su exhibición en línea, desde la `Eliminación de Fondo de Coche` hasta la presentación final. El estilo visual debe ser práctico e instructivo, con orientación paso a paso y demostraciones claras, mientras que el audio permanece conciso y fácil de seguir. Utiliza el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para metraje de apoyo y "Subtítulos/captions" para asegurar claridad y accesibilidad, agilizando la creación de `vídeos automotrices` de alta calidad.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Marketing Automotriz

Crea sin esfuerzo vídeos de marketing automotriz profesional que cautiven a tu audiencia y muestren tus vehículos con nuestra plataforma intuitiva.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Genera desde Texto
Comienza eligiendo entre una variedad de plantillas de vídeo específicas para automóviles, o crea instantáneamente tu vídeo a partir de un guion utilizando nuestra función de texto a vídeo.
2
Step 2
Añade Tus Medios Automotrices
Sube tus imágenes y vídeos de vehículos, o selecciona visuales relevantes de nuestra completa biblioteca de medios para resaltar tu inventario.
3
Step 3
Genera Locuciones Profesionales
Crea narraciones atractivas para tus vídeos automotrices utilizando nuestra función de generación de locuciones potenciada por IA, perfecta para explicar características o promociones de ventas.
4
Step 4
Añade Subtítulos y Comparte
Añade automáticamente subtítulos precisos para mejorar el alcance y la participación. Luego, comparte fácilmente tu vídeo de alta calidad en plataformas de redes sociales directamente desde la plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios de Clientes Automotrices

Transforma experiencias positivas de clientes en testimonios de vídeo convincentes, construyendo confianza y atrayendo a nuevos compradores de automóviles.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de marketing automotriz profesional?

La Edición Potenciada por IA de HeyGen agiliza la creación de vídeos automotrices atractivos. Puedes generar fácilmente contenido profesional a partir de un simple guion utilizando su función de Texto a vídeo y plantillas de vídeo personalizables, perfectas para el marketing de tu concesionario.

¿Qué opciones avanzadas de personalización visual ofrece HeyGen para vídeos de coches?

HeyGen permite una amplia personalización de tus visuales automotrices. Puedes utilizar funciones como la Eliminación de Fondo de Coche para un efecto de Showroom Virtual, integrar tus propios medios o metraje de stock de la biblioteca de medios, y aplicar elementos de marca para asegurar visuales de alta calidad para concesionarios de coches.

¿Puede HeyGen mejorar los vídeos automotrices con audio profesional y características de accesibilidad?

Absolutamente, HeyGen te permite añadir audio profesional y características de accesibilidad a tus vídeos automotrices. Aprovecha las locuciones generadas por IA y las opciones de audio dinámico, además de subtítulos automáticos, para hacer tu contenido atractivo y accesible a una audiencia más amplia.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a optimizar y distribuir contenido de vídeo automotriz para concesionarios?

HeyGen facilita la optimización y distribución eficiente de tu contenido de vídeo automotriz. Puedes exportar fácilmente vídeos en varios formatos de relación de aspecto para diferentes plataformas de redes sociales y el sitio web de tu concesionario, mejorando tus esfuerzos de SEO de Vídeo y Sindicación.

