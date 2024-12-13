Creador de Vídeos de Marketing Automatizado: Escala Tu Contenido

Automatiza flujos de trabajo y crea vídeos de redes sociales alineados con la marca instantáneamente a partir de guiones de texto a vídeo con nuestro creador de vídeos de AI.

Produce un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a gerentes de operaciones de marketing y equipos de producción de vídeo, demostrando cómo un creador de vídeos de marketing automatizado puede revolucionar tus flujos de trabajo. El estilo visual debe ser limpio, profesional y resaltar la interfaz intuitiva, acompañado de una narración informativa que explique cómo aprovechar la conversión de texto a vídeo con avatares de AI para una generación rápida de contenido.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 1 minuto dirigido a desarrolladores y tecnólogos de marketing, ilustrando las ventajas técnicas de un creador de vídeos de AI para una automatización de vídeo sin fisuras. El estilo visual y de audio debe ser moderno y orientado a la tecnología, con demostraciones en pantalla de los puntos de integración del sistema y una narración clara y segura que detalle el poder de la generación de narraciones y subtítulos automáticos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional dinámico de 45 segundos para propietarios de agencias de marketing y gerentes de marca, mostrando cómo la creación automatizada de vídeos asegura vídeos consistentes y alineados con la marca a gran escala. Visualmente, el vídeo debe ser rápido y rico en imágenes, demostrando diversos ejemplos de contenido alineado con la marca, complementado por una banda sonora motivadora y enfatizando la facilidad de uso con plantillas y escenas predefinidas y un amplio soporte de biblioteca de medios/stock.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un sofisticado vídeo de estudio de caso de 2 minutos para directores de marketing empresarial y gerentes de campaña, revelando cómo el creador de vídeos de AI de HeyGen facilita la creación de vídeos basados en datos y personalizados. La estética visual debe ser pulida y autoritaria, entrelazando la aplicación de datos del mundo real con diversas salidas de vídeo, mientras un narrador experto explica características avanzadas como el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones y el potencial de personalización de avatares de AI para campañas a gran escala.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Marketing Automatizado

Produce sin esfuerzo vídeos de marketing de alta calidad y alineados con la marca a gran escala. Optimiza tu proceso de creación de contenido con automatización inteligente, asegurando mensajes consistentes y mayor eficiencia.

1
Step 1
Crea la Base de Tu Vídeo
Comienza seleccionando entre nuestras diversas "plantillas y escenas" o empieza desde cero. Aplica los activos de tu marca para asegurar que cada vídeo se alinee perfectamente con la estética deseada de "vídeos alineados con la marca".
2
Step 2
Pega Tu Guion de Marketing
Simplemente pega tu guion de marketing en el editor. Nuestra avanzada capacidad de "texto a vídeo desde guion" convertirá automáticamente tu texto en contenido visual atractivo, facilitando la "creación de vídeos a partir de texto".
3
Step 3
Añade Avatares de AI y Voz
Mejora tu narrativa seleccionando entre una gama de "avatares de AI" realistas. Nuestro "creador de vídeos de AI" los animará con una narración profesional, dando vida a tu guion con precisión.
4
Step 4
Exporta y Automatiza la Distribución
Finaliza tu vídeo y utiliza el "cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones" para adaptarlo a varias plataformas. "Automatiza tus flujos de trabajo" integrándolos con tus herramientas de marketing existentes para una distribución sin fisuras.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mostrar Historias de Éxito de Clientes

Convierte testimonios de clientes en vídeos atractivos y convincentes impulsados por AI para generar confianza y demostrar el valor del producto de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con AI?

HeyGen es un avanzado "creador de vídeos de AI" que aprovecha la automatización inteligente para agilizar todo el proceso de producción. Los usuarios pueden generar eficientemente "contenido de vídeo de alta calidad con AI" utilizando avatares realistas y plantillas dinámicas, reduciendo significativamente el tiempo de creación para diversas necesidades de marketing.

¿Puede HeyGen integrarse con plataformas de marketing existentes para flujos de trabajo automatizados?

Sí, HeyGen ofrece robustas "integraciones" y una "API de edición de vídeo" para "automatizar tus flujos de trabajo" sin problemas dentro de tu actual conjunto de tecnologías de marketing. Esto permite el despliegue de vídeos personalizados y basados en datos a gran escala directamente desde tus sistemas, mejorando la eficiencia y el alcance.

¿Qué características ofrece HeyGen para vídeos personalizados y de marca?

HeyGen te permite "crear vídeos a partir de texto" utilizando avatares de AI personalizables, diversas narraciones y una vasta biblioteca de medios, asegurando que tus mensajes sean impactantes. Con controles de marca completos para logotipos y colores, puedes producir sin esfuerzo "vídeos alineados con la marca" que resuenen con tu audiencia.

¿Es HeyGen una solución sin código para la producción y edición de vídeos?

Absolutamente, HeyGen funciona como una poderosa "herramienta de producción de vídeo de autoservicio" diseñada para ser fácil de usar, convirtiéndola en una plataforma "sin código" ideal para empresas. Permite a cualquiera producir vídeos de marketing profesionales sin requerir habilidades técnicas o de edición especializadas, democratizando la "creación automatizada de vídeos".

