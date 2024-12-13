Creador de Vídeos Explicativos de Automatización: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Transforma tus guiones en vídeos atractivos al instante con una potente creación de texto a vídeo, mejorando tu estrategia de marketing sin esfuerzo.

Crea un vídeo explicativo de 1 minuto dirigido a desarrolladores de software, mostrando cómo funciona un complejo proceso de automatización. El estilo visual debe ser elegante y profesional, incorporando diagramas animados y recorridos por la interfaz de usuario, complementados con una voz en off técnica y precisa de AI. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar información clave y el texto a vídeo desde el guion para generar eficientemente la narrativa.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo animado de 90 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, ilustrando el proceso simplificado de crear un vídeo de marketing para un nuevo producto SaaS. Emplea un estilo visualmente atractivo y amigable, similar a un dibujo animado, utilizando las plantillas y escenas listas para usar de HeyGen e incorporando música de fondo animada. La generación de la voz en off debe ser clara y entusiasta, guiando a los usuarios a través de los pasos intuitivos de un creador de vídeos explicativos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación técnica de 2 minutos para nuevos empleados, detallando el proceso de configuración de un servicio basado en la nube, enfatizando la claridad y precisión. El vídeo debe adoptar un estilo visual de grabación de pantalla con anotaciones claras y usar una voz en off calmada e instructiva. Aprovecha los subtítulos/captions de HeyGen para la accesibilidad y el texto a vídeo desde el guion para asegurar la precisión técnica de la narración generada por este generador de vídeos explicativos de AI.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un dinámico vídeo explicativo animado de 45 segundos para especialistas en marketing en redes sociales, destacando los beneficios de usar herramientas impulsadas por AI para crear contenido atractivo rápidamente. El estilo visual debe ser moderno y vibrante, con cortes rápidos y gráficos audaces. Incorpora una voz en off enérgica y utiliza los avatares de AI de HeyGen para transmitir mensajes clave, asegurando que el vídeo esté optimizado para varias plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos de Automatización

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos explicativos profesionales con herramientas impulsadas por AI y una interfaz fácil de usar, diseñada para contenido atractivo.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza pegando tu guion directamente para la creación de texto a vídeo. Esto transforma automáticamente tu contenido escrito en las escenas fundamentales de tu vídeo explicativo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Elige de nuestra diversa biblioteca de avatares de AI para presentar tu mensaje. Personaliza su apariencia y acciones, añadiendo un toque humano a tu vídeo automatizado.
3
Step 3
Añade Voces en Off
Genera voces en off de sonido natural al instante desde tu guion en múltiples idiomas y acentos, o sube tu propio audio. Asegúrate de que tu mensaje se escuche claramente y de manera profesional.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu contenido y exporta tu vídeo explicativo en varios formatos de relación de aspecto. Tu vídeo profesional está ahora listo para atraer a las audiencias en todas tus plataformas elegidas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora del Compromiso en la Formación

.

Mejora los programas de formación generando automáticamente vídeos explicativos impactantes para mejorar el compromiso y la retención de los aprendices.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos?

HeyGen aprovecha las capacidades avanzadas del generador de vídeos explicativos de AI, transformando texto a vídeo con avatares de AI realistas y voces en off de alta calidad. Esta interfaz fácil de usar simplifica todo el proceso de creación de vídeos explicativos, haciéndolo accesible para todos.

¿Puedo personalizar mis vídeos explicativos animados con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus vídeos explicativos animados, incluyendo una amplia gama de plantillas de vídeo, controles de marca y la capacidad de añadir subtítulos y música de fondo. Sus herramientas de arrastrar y soltar hacen que la personalización sea sencilla.

¿Qué hace que HeyGen sea un eficaz creador de vídeos explicativos de automatización?

HeyGen está diseñado como un creador de vídeos explicativos de automatización que agiliza la producción de contenido utilizando avatares de AI y generación inteligente de voces en off desde texto. Esto permite a las empresas producir contenido atractivo rápidamente sin procesos manuales complejos.

¿Para qué propósitos puedo usar los vídeos explicativos generados por HeyGen?

Los vídeos explicativos generados con HeyGen son perfectos para mejorar tu estrategia de marketing, educar a las audiencias y crear contenido atractivo para redes sociales y presentaciones. Comunican eficazmente ideas complejas de manera sencilla.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo