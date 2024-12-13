Generador Automático de Vídeos: Crea Vídeos al Instante

Produce vídeos profesionales para redes sociales sin esfuerzo. Convierte tus guiones en vídeos dinámicos con nuestra avanzada función de Texto a vídeo desde guion.

667/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de demostración de producto dinámico de 90 segundos dirigido a empresas de comercio electrónico y gestores de productos, mostrando nuevas características utilizando un generador de vídeos con IA. Emplea un estilo visual moderno y dinámico con animaciones sutiles y superposiciones de productos, acompañado de una voz amigable pero autoritaria utilizando voces de IA realistas. Este vídeo debe ilustrar cómo los avatares personalizados de IA de HeyGen pueden presentar información de productos compleja de manera clara y atractiva, cautivando a los espectadores y explicando especificaciones técnicas sin necesidad de un presentador humano en pantalla.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un tutorial conciso de 45 segundos para creadores de contenido independientes y gestores de redes sociales, ilustrando la facilidad de uso de un editor de vídeo en línea para la creación rápida de contenido. El vídeo debe adoptar un estilo visual rápido y atractivo, con cortes rápidos, gráficos vibrantes y superposiciones de texto impactantes, todo respaldado por música de fondo enérgica y subtítulos claros. Destaca cómo la generación integrada de Subtítulos/captions de HeyGen agiliza el proceso de edición, asegurando que tu contenido en redes sociales sea accesible y atractivo en todas las plataformas, incluso cuando se ve sin sonido.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo técnico integral de 2 minutos destinado a desarrolladores y usuarios técnicos interesados en software de creación de vídeos y automatización. La presentación visual debe consistir en grabaciones detalladas de pantalla, diagramas de flujo de trabajo y visualizaciones de datos, acompañadas de una voz en off conocedora y calmada que guíe a los espectadores a través de procesos intrincados. Enfatiza cómo la función de generación de Voz en off de HeyGen permite una articulación precisa de conceptos técnicos, haciendo sencillo crear tutoriales y documentación en vídeo de alta calidad generados por IA sin necesidad de equipo de estudio.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador Automático de Vídeos

Transforma sin esfuerzo tu texto en vídeos atractivos con IA, ahorrando tiempo y recursos para la creación de contenido convincente.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza pegando tu guion o texto. Nuestra plataforma aprovecha las capacidades de Texto a vídeo desde guion para convertir instantáneamente tus palabras en un vídeo dinámico.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Explora y elige entre una diversa biblioteca de Plantillas y escenas para encontrar el fondo visual perfecto que complemente tu mensaje.
3
Step 3
Refina Tu Audio
Mejora tu vídeo con una narración profesional utilizando nuestra función de generación de Voz en off, seleccionando entre varios tonos realistas para transmitir tu mensaje claramente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez finalizado, utiliza fácilmente el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones para descargar tu vídeo generado por IA en el formato deseado para compartirlo inmediatamente en las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Producción Escalable de Contenido Educativo

.

Automatiza la creación de cursos en vídeo diversos y accesibles, alcanzando una audiencia global y mejorando las experiencias de aprendizaje de manera eficiente.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA para los usuarios?

HeyGen actúa como un avanzado "generador automático de vídeos", permitiendo a los usuarios transformar "indicaciones de texto" en contenido de vídeo "generado por IA" de manera sencilla. Su plataforma intuitiva simplifica todo el proceso de "software de creación de vídeos".

¿Puedo personalizar los visuales y avatares de IA dentro de HeyGen?

Sí, HeyGen permite una amplia personalización de tu contenido de "vídeo generado por IA". Puedes seleccionar y personalizar varios "avatares personalizados" y aprovechar los controles de marca para asegurar que tus visuales se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Qué características avanzadas de voz en off y subtítulos ofrece HeyGen?

HeyGen ofrece sofisticadas capacidades de "generación de voz en off", incluyendo una selección de "voces de IA realistas" que pueden personalizarse para coincidir con tu guion. Además, genera automáticamente "subtítulos" y "captions" precisos para mejorar la accesibilidad y el compromiso de tus "vídeos sin rostro".

¿HeyGen admite salida de vídeo de alta calidad y opciones de edición?

Absolutamente. HeyGen funciona como un completo "editor de vídeo en línea", proporcionando herramientas para refinar tu contenido antes de exportarlo. Puedes lograr "resolución de vídeo HD" y salida de "archivo MP4 de alta resolución", con un "redimensionamiento de relación de aspecto" flexible para adaptarse a varias plataformas como "YouTube Shorts" y "contenido de redes sociales".

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo