Generador Automatizado de Anuncios de Video: Crea Anuncios Ganadores con IA
Diseña anuncios un 90% más rápido con avatares de IA, eliminando la filmación y edición para campañas instantáneas y llamativas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Produce un video dinámico de 45 segundos para especialistas en marketing de rendimiento, enfatizando cómo crear anuncios ganadores con IA. El estilo visual y de audio debe ser profesional y orientado a resultados, demostrando la rápida creación de múltiples versiones de anuncios. Destaca las capacidades de HeyGen como el uso de diversos Plantillas y escenas y la generación de contenido directamente desde un guion usando Texto a video desde guion.
Desarrolla un video explicativo nítido de 60 segundos dirigido a marcas D2C, ilustrando cómo crear anuncios de video personalizados e impactantes. La estética visual debe ser limpia, informativa y visualmente atractiva, utilizando una locución clara y articulada. Muestra el poder de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener imágenes ricas y la fácil adición de Subtítulos/captions para mejorar el alcance.
Diseña un anuncio corto y auténtico de 15 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido, demostrando cómo un Avatar de IA puede dar vida a un concepto de Video UGC de IA. El estilo visual debe ser atractivo y relatable, con un tono de audio casual pero profesional. Ilustra la flexibilidad del cambio de tamaño de Aspecto y exportaciones de HeyGen para adaptarse a varias plataformas, presentando un avatar de IA diverso.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Cómo Funciona Tu Generador Automatizado de Anuncios de Video
Crea sin esfuerzo anuncios de video cautivadores adaptados para cualquier plataforma. Nuestro creador de anuncios de video con IA maneja guiones, visuales y locuciones, permitiéndote generar anuncios ganadores sin filmación ni edición.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación Rápida de Anuncios de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de video impactantes con IA, impulsando resultados superiores y mejorando la efectividad de la campaña en todas las plataformas.
Anuncios de Video Atractivos para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo videos y clips de redes sociales cautivadores que captan la atención y fomentan el compromiso para tus campañas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear anuncios ganadores con IA?
HeyGen es un generador automatizado de anuncios de video que aprovecha herramientas impulsadas por IA para ayudarte a crear anuncios que detienen el desplazamiento. Puedes producir sin esfuerzo contenido de Video UGC de IA convincente y anuncios de video personalizados diseñados para captar la atención de la audiencia y ofrecer resultados reales.
¿Qué características creativas impulsadas por IA ofrece HeyGen para anuncios de video?
HeyGen proporciona avanzados Avatares de IA y Actores de IA para dar vida a tus guiones, junto con guiones y visuales generados automáticamente. También puedes utilizar clones de voz y elegir entre varias plantillas de video para personalizar tus resultados creativos de manera eficiente.
¿Es posible generar múltiples versiones de anuncios y personalizarlas con HeyGen?
Absolutamente, HeyGen te permite generar rápidamente múltiples versiones de anuncios, permitiendo diversas pruebas creativas para tus campañas. Personaliza fácilmente los anuncios de video con los colores de tu marca, música y una amplia gama de avatares y plantillas, asegurando que cada video refleje tu mensaje único.
¿Elimina HeyGen la necesidad de filmación y edición de video compleja?
Sí, HeyGen simplifica drásticamente la creación de anuncios de video, sin necesidad de filmación ni edición gracias a su editor intuitivo de arrastrar y soltar. Esto permite a los propietarios de negocios y agencias de marketing generar activos al instante y optimizar su flujo de trabajo para una producción de contenido eficiente.