Generador de Vídeos Tutoriales Automatizados: Crea Guías al Instante

Crea rápidamente vídeos tutoriales profesionales a partir de cualquier guion usando generación avanzada de texto a vídeo.

Imagina un vídeo instructivo de 90 segundos diseñado para equipos de L&D, demostrando cómo crear contenido de incorporación atractivo de manera eficiente. El estilo visual debe ser profesional y acogedor, utilizando un avatar de IA amigable para guiar a los nuevos empleados a través de las políticas de la empresa, complementado por una generación de voz en off clara. Este segmento debe resaltar el poder de un generador de vídeos tutoriales automatizado.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un tutorial conciso de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas, mostrando la rápida creación de material promocional. La estética del vídeo debe ser dinámica y limpia, con cortes rápidos y superposiciones gráficas vibrantes, impulsado por una voz moderna de IA. Enfócate en la facilidad de convertir un guion simple en un vídeo completo usando capacidades de texto a vídeo desde guion y plantillas disponibles.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo de 45 segundos dirigido a creadores de contenido, explicando el papel crítico de la accesibilidad en los vídeos de formación. Visualmente, debe ser limpio y preciso, demostrando el proceso intuitivo de añadir subtítulos/captions a cualquier proyecto. El audio contará con una voz articulada de IA, enfatizando la conveniencia de esta función del editor de vídeo de IA.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una demostración de 2 minutos para profesionales de marketing sobre cómo reutilizar medios existentes para diferentes plataformas. El estilo visual y de audio debe ser creativo y rápido, ilustrando cómo transformar metraje estándar usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para redes sociales. Muestra la integración perfecta de tu propia biblioteca de medios/soporte de stock con este generador de vídeos de IA para adaptar contenido de manera eficiente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Generadores de Vídeos Tutoriales Automatizados

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos tutoriales atractivos con herramientas impulsadas por IA, perfectas para incorporación, formación y redes sociales.

1
Step 1
Proporciona Tu Contenido
Comienza pegando tu guion o usando "indicaciones de texto" para generar tus escenas de vídeo iniciales, estableciendo la base para tu tutorial.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora el compromiso eligiendo entre diversos "avatares de IA" para presentar tu contenido, o selecciona plantillas profesionales para una configuración rápida.
3
Step 3
Ajusta el Audio y la Accesibilidad
Genera automáticamente "voces en off de IA" realistas para tu guion. Opcionalmente, añade subtítulos para asegurar que tu mensaje sea accesible para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Utiliza las "herramientas de edición" integradas para perfeccionar tu vídeo, luego expórtalo en varios formatos y relaciones de aspecto adecuados para redes sociales o plataformas internas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Incorporación de Empleados y L&D

Eleva tus programas de formación e iniciativas de L&D con vídeos dinámicos de IA, aumentando significativamente el compromiso y la retención de conocimientos entre los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos tutoriales usando IA?

HeyGen actúa como un avanzado generador de vídeos de IA, permitiendo a los usuarios transformar un guion en vídeos tutoriales dinámicos. Aprovecha avatares de IA realistas y sofisticadas voces en off de IA para automatizar el proceso de producción de vídeos de manera eficiente.

¿Qué herramientas de edición ofrece HeyGen para personalizar vídeos de formación?

HeyGen ofrece herramientas de edición completas, incluyendo opciones para subtítulos/captions, controles de marca y ajustes de escenas, asegurando que tus vídeos de formación sean pulidos y profesionales. Puedes integrar fácilmente tu logo y colores de marca para mantener la consistencia.

¿Puede HeyGen adaptar vídeos para diferentes plataformas como redes sociales?

Sí, HeyGen proporciona redimensionamiento flexible de relación de aspecto y una variedad de plantillas para optimizar tus vídeos para varias plataformas, incluidas las redes sociales. Esto permite una distribución eficiente de tu contenido sin necesidad de una extensa re-edición.

¿Cómo puedo crear un vídeo en HeyGen usando solo un guion?

HeyGen funciona como un generador de texto a vídeo intuitivo donde simplemente introduces tu guion, y el editor de vídeo de IA lo transforma en un vídeo completo. Puedes elegir entre varios avatares de IA y opciones de generación de voz en off para dar vida a tus indicaciones de texto sin problemas.

