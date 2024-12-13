Generador de Vídeos de Ventas Automatizados: Personaliza y Escala

Crea fácilmente vídeos de ventas personalizados a gran escala usando avatares AI para involucrar a cada cliente potencial.

Genera un vídeo de demostración técnica de 1 minuto para gerentes de operaciones de ventas, ilustrando cómo HeyGen puede "Automatizar flujos de trabajo de ventas tediosos" integrándose con sistemas existentes. El estilo visual debe ser altamente profesional y basado en datos, utilizando gráficos limpios y demostraciones de interfaz, acompañado de una voz en off precisa y autoritaria. Destaca cómo los usuarios pueden aprovechar la función de HeyGen "Texto a vídeo desde guion" para crear instantáneamente vídeos de alcance personalizados, agilizando el ciclo de ventas y potencialmente vinculándose a la "Integración CRM" para una entrega automatizada.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de resumen técnico de 90 segundos dirigido a profesionales de TI y desarrolladores que exploran soluciones robustas de "Plataforma de vídeo AI". El diseño visual debe ser avanzado y limpio, con visualizaciones de datos y animaciones sutiles que enfatizan la tecnología AI subyacente, complementado por una voz en off compuesta e inteligente. El vídeo debe detallar cómo los "Avatares AI" de HeyGen ofrecen un realismo y personalización sin igual, destacando la "Escalabilidad" y la destreza técnica de la plataforma para implementaciones a nivel empresarial.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de liderazgo de pensamiento de 2 minutos para gerentes de producto y líderes de innovación, discutiendo el potencial transformador de una "Plataforma de automatización de ventas AI". El enfoque visual debe ser dinámico y atractivo, mostrando varias aplicaciones con pantallas divididas y cortes rápidos, mientras que el audio presenta una voz en off confiada y persuasiva que demuestra las capacidades de la plataforma. Enfatiza cómo HeyGen asegura "Salida de vídeo de alta calidad" en todo el contenido generado, aprovechando su avanzada "Generación de voz en off" para producir mensajes de ventas convincentes y localizados a nivel global.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo instructivo conciso de 45 segundos para formadores técnicos y especialistas en L&D enfocado en mejorar la "Habilitación de ventas" a través de herramientas modernas. El estilo visual debe ser claro y directo, utilizando demostraciones en pantalla y viñetas para una fácil comprensión, acompañado de una voz en off amigable e instructiva. Destaca la capacidad de HeyGen para simplificar la creación de "Contenido de formación" crucial al agregar sin esfuerzo "Subtítulos/captions" para accesibilidad y soporte multilingüe, asegurando que cada miembro del equipo pueda comprender conceptos complejos rápidamente.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Generadores de Vídeos de Ventas Automatizados

Crea fácilmente vídeos de ventas personalizados a gran escala para involucrar a los prospectos y agilizar tu alcance de ventas.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu mensaje de ventas en la plataforma. Nuestro Generador de Guiones AI puede ayudarte a crear contenido convincente y efectivo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar AI
Selecciona un avatar AI profesional para ser el presentador de tu vídeo, asegurando una presencia en pantalla consistente y atractiva para tu mensaje.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Audio
Mejora tu vídeo con escenas de fondo, añade superposiciones de texto y genera voces en off profesionales, incluyendo opciones multilingües, para un mayor alcance.
4
Step 4
Exporta e Integra Tu Vídeo
Produce tu vídeo final e intégralo sin problemas con tu sistema CRM para impulsar campañas de ventas automatizadas y seguir el rendimiento.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido Atractivo para Redes Sociales para Ventas

Desarrolla rápidamente contenido de vídeo compartible para plataformas sociales para expandir el alcance y atraer prospectos de ventas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el flujo de trabajo de producción de vídeos con AI?

HeyGen, como un generador de vídeos AI líder, simplifica significativamente los flujos de trabajo de producción de vídeos transformando texto en vídeos profesionales con avatares AI realistas y voces sintéticas. Esta plataforma impulsada por AI permite la creación eficiente de vídeos de alta calidad sin requerir una amplia experiencia en edición de vídeo.

¿Puede HeyGen integrarse con sistemas CRM existentes para campañas de vídeo personalizadas?

Sí, HeyGen ofrece capacidades robustas de integración CRM, permitiendo a los usuarios automatizar y escalar campañas de vídeo personalizadas sin esfuerzo. Esta función mejora la habilitación de ventas al entregar mensajes de vídeo personalizados directamente a través de su CRM actual, aumentando el compromiso y las relaciones con los clientes.

¿Cuáles son las capacidades de HeyGen para generar avatares AI realistas y voces en off?

HeyGen sobresale en la creación de avatares AI altamente realistas y ofrece una extensa generación de voces en off, incluyendo opciones multilingües en más de 140 idiomas. Los usuarios pueden elegir de una diversa biblioteca de avatares AI y personalizar voces a partir de indicaciones de texto, asegurando una experiencia de visualización localizada y atractiva.

¿HeyGen asegura una salida de vídeo de alta calidad con opciones de personalización de marca?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para ofrecer una salida de vídeo de alta calidad, apoyando controles de marca completos para una representación de marca consistente. Los usuarios pueden incorporar fácilmente logotipos personalizados, colores de marca y ajustar las proporciones de los vídeos, asegurando que cada pieza de contenido se alinee con su identidad de marca.

