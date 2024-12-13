Impulsa las Ventas con un Creador de Vídeos de Venta Automatizados

Involucra a los prospectos como nunca antes. Crea impresionantes vídeos de presentación de ventas con avatares de IA profesionales para presentaciones impactantes que aumenten las ventas.

364/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de presentación para inversores de 60 segundos diseñado para startups en etapa inicial que buscan financiación semilla, presentando un problema claro, solución y oportunidad de mercado. El estilo visual y de audio debe ser limpio, basado en datos e inspirador, utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para asegurar un mensaje preciso y una entrega pulida.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de demostración de producto de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando la facilidad de uso y los beneficios inmediatos de una nueva herramienta de software. El estilo visual debe ser brillante, dinámico e intuitivo, acompañado de música de fondo animada y señales visuales claras, aprovechando al máximo las diversas plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de marketing conciso de 20 segundos para plataformas de redes sociales para anunciar una nueva función de una aplicación de productividad, dirigido a profesionales ocupados. El estilo visual debe ser rápido, llamativo y diseñado para visualización silenciosa, con superposiciones de texto audaces y transiciones dinámicas, mejorado por los subtítulos automáticos de HeyGen para maximizar la accesibilidad y el compromiso.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Venta Automatizados

Transforma sin esfuerzo tu mensaje de ventas en vídeos de presentación atractivos y profesionales en solo cuatro sencillos pasos. Crea vídeos de alto impacto que cautiven a tu audiencia.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza redactando tu mensaje de ventas convincente. Introduce fácilmente tu guion, y nuestra plataforma lo preparará para transformarlo en un vídeo dinámico, aprovechando la tecnología de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca. Selecciona el presentador perfecto para entregar tu mensaje con impacto y profesionalismo.
3
Step 3
Personaliza tu Presentación
Mejora tu vídeo con kits de branding personalizados, añadiendo tu logo, colores y música de fondo. Personaliza cada detalle para alinearlo con la identidad de tu marca y cautivar a tu audiencia.
4
Step 4
Genera y Comparte
Con un solo clic, genera tu vídeo de presentación de ventas en alta definición. Exporta en HD y compártelo sin esfuerzo en todas las plataformas para aumentar el compromiso y cerrar más tratos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra el Éxito del Cliente

.

Construye confianza y credibilidad transformando fácilmente historias de éxito de clientes en vídeos testimoniales atractivos impulsados por IA para tus esfuerzos de ventas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo permite HeyGen la creación creativa de vídeos para marketing?

HeyGen empodera a los usuarios para producir vídeos de marketing atractivos con facilidad. Aprovecha nuestra diversa biblioteca de avatares de IA, extensas plantillas de vídeo y opciones de personalización robustas para crear vídeos profesionales adaptados a tu marca. Puedes generar contenido dinámico sin esfuerzo con herramientas impulsadas por IA.

¿Puede HeyGen ayudarme a generar un guion de ventas de IA y convertirlo en un vídeo?

Sí, HeyGen proporciona herramientas para asistir en la generación de guiones de ventas de IA, permitiéndote transformar sin problemas tu texto en vídeos de presentación de ventas atractivos. Nuestra plataforma utiliza tecnología avanzada de texto a vídeo y locución de IA para dar vida a tu guion, con subtítulos automáticos para máxima accesibilidad.

¿Qué características ofrece HeyGen para la producción de vídeos profesionales y branding?

HeyGen apoya la producción de vídeos profesionales a través de características como kits de branding personalizados, permitiéndote integrar tu logo y colores para una apariencia coherente. También puedes mejorar tus vídeos de calidad de estudio con avatares de IA, música atractiva, transiciones animadas y superposiciones de texto, asegurando un producto final pulido con exportaciones en HD.

¿Cómo puede el presentador de IA de HeyGen elevar mis vídeos de presentación de ventas?

La función de presentador de IA de HeyGen, potenciada por avatares de IA realistas, mejora significativamente tus vídeos de presentación de ventas al entregar tu mensaje con profesionalismo e impacto. Esta herramienta creativa te permite crear visuales atractivos sin requerir habilidades complejas de edición de vídeo, haciendo que la creación de vídeos sofisticados sea accesible para todos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo