Crea Vídeos Atractivos con Nuestro Creador de Vídeos Explicativos Automatizado

Produce sin esfuerzo vídeos explicativos profesionales utilizando avatares de AI avanzados para cautivar a tu audiencia.

Crea un vídeo explicativo de producto conciso de 45 segundos dirigido a emprendedores conocedores de la tecnología, mostrando cómo un creador de vídeos explicativos automatizado simplifica la creación de contenido. Emplea un estilo visual elegante y moderno con una voz en off confiada y amigable, aprovechando los avatares de AI de HeyGen para presentar las características y beneficios clave con un atractivo profesional.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de marketing atractivo de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas presentando un nuevo curso en línea, aprovechando el poder de un creador de vídeos explicativos. El estilo visual debe ser vibrante y enérgico, combinando fotos y vídeos de stock dinámicos con una voz en off motivadora y optimista, utilizando las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una narrativa convincente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un segmento educativo de 60 segundos para nuevos usuarios de software, simplificando sus funciones principales. El enfoque visual debe ser limpio e informativo, utilizando gráficos claros en pantalla y una voz en off neutral y articulada, con la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen asegurando una entrega precisa de la información y Subtítulos/captions para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un anuncio dinámico de 15 segundos para redes sociales para promover una próxima cumbre virtual para jóvenes profesionales. El vídeo debe presentar un estilo visual rápido con cortes rápidos y una pista de fondo emocionante y contemporánea, optimizando para varias plataformas utilizando la capacidad de redimensionamiento y exportación de Aspecto de HeyGen para crear un vídeo explicativo animado.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos Automatizado

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos explicativos atractivos con herramientas impulsadas por AI, visuales dinámicos y voces en off profesionales, sin necesidad de experiencia.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza creando o pegando tu guion de vídeo. Nuestro avanzado creador de vídeos explicativos de AI analiza tu contenido, estableciendo la base para tu vídeo explicativo animado.
2
Step 2
Selecciona Visuales y Avatares
Elige entre una amplia gama de plantillas de vídeo e incorpora avatares de AI realistas para presentar tu mensaje. Nuestra plataforma sincroniza los visuales para dar vida a tu guion.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Branding
Mejora tu vídeo con voces en off generadas por AI en múltiples idiomas o sube las tuyas propias. Aplica los logotipos y colores de tu marca para una apariencia cohesiva y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo explicativo y expórtalo en formato MP4 de alta definición. Tu contenido pulido está ahora listo para compartir y captar eficazmente a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido Explicativo para Redes Sociales

.

Genera vídeos explicativos y clips cautivadores optimizados para plataformas de redes sociales, comunicando eficazmente tu mensaje a una audiencia más amplia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos de AI para diversas necesidades de contenido?

El creador de vídeos explicativos impulsado por AI de HeyGen simplifica la producción de vídeos explicativos animados para diversas aplicaciones, desde marketing hasta educación. Utiliza avatares de AI y plantillas de vídeo dinámicas, permitiendo a los usuarios convertir documentos en historias visuales atractivas sin esfuerzo.

¿Se necesita experiencia previa en edición de vídeo para crear vídeos explicativos profesionales con HeyGen?

No, el creador de vídeos explicativos automatizado de HeyGen está diseñado para usuarios sin necesidad de experiencia en edición de vídeo. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y las plantillas de vídeo preconstruidas permiten a cualquiera producir vídeos explicativos personalizados de alta calidad de manera rápida y sencilla.

¿Qué opciones de personalización creativa ofrece HeyGen para los vídeos explicativos?

HeyGen ofrece una amplia personalización creativa para tus vídeos explicativos, incluyendo una diversa biblioteca de actores de avatares de AI, variados estilos de vídeo y controles de marca personalizados. También puedes integrar fotos y vídeos de stock, añadir música de fondo y generar voces en off naturales en más de 50 idiomas para personalizar tu contenido.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de la marca en los vídeos explicativos de productos?

Absolutamente. HeyGen apoya la consistencia de la marca para los vídeos explicativos de productos a través de características como estilos personalizables, logotipos e imágenes personalizadas. Esto asegura que tus vídeos explicativos de AI se alineen perfectamente con la identidad de tu marca, independientemente del canal de marketing.

