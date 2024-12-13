Generador de Vídeos Automatizado por AI: Creación de Vídeos sin Esfuerzo

Convierte rápidamente tus guiones en vídeos atractivos utilizando nuestra avanzada capacidad de texto a vídeo, impulsando tus esfuerzos de marketing de contenidos.

Produce un vídeo vibrante de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y a especialistas en marketing digital, ilustrando cómo un generador de vídeos automatizado por AI puede simplificar sus esfuerzos de marketing de contenidos. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con transiciones suaves que destaquen la facilidad de uso de la plataforma, acompañado de música animada y una voz en off profesional de AI clara. Enfócate en mostrar la conversión sin esfuerzo de Texto a vídeo, desde el guion hasta un producto final pulido, enfatizando el ahorro de tiempo y costos para campañas de marketing atractivas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo instructivo de 60 segundos diseñado para educadores y creadores de cursos en línea, demostrando el poder de los avatares digitales para involucrar a los estudiantes. El estilo visual debe ser limpio e informativo, presentando varios avatares de AI explicando conceptos complejos con expresiones amigables, mientras que el audio consiste en una voz de AI calmada y articulada y música de fondo sutil. Este vídeo generado por AI debe resaltar cómo los avatares de AI de HeyGen aportan personalidad y claridad al contenido de e-learning, haciéndolo más dinámico y accesible.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un anuncio de 30 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido y gestores de redes sociales, mostrando la rápida producción de vídeos promocionales. La estética visual debe ser rápida y moderna, utilizando superposiciones de texto dinámicas y cortes rápidos, con música de moda y pegadiza y una voz en off concisa y enérgica. Enfatiza cómo los diversos Templates y escenas de la plataforma permiten una rápida creación de vídeos, empoderando a los usuarios con control creativo para lanzar campañas rápidamente.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de formación corporativa profesional de 50 segundos dirigido a equipos de marketing globales y formadores corporativos, ilustrando una comunicación multilingüe sin fisuras. El estilo visual debe ser pulido y corporativo, con gráficos claros y texto en pantalla que refuerce los mensajes clave, acompañado de voces en off de AI en varios idiomas y una pista instrumental de fondo sutil. Demuestra cómo las robustas capacidades de generación de Voiceover de HeyGen permiten una localización sin esfuerzo y mejoran el alcance de cualquier contenido de vídeo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Automatizado por AI

Transforma sin esfuerzo tus ideas en vídeos atractivos y profesionales utilizando AI avanzada, haciendo que la creación de vídeos sea accesible y eficiente para todos.

1
Step 1
Escribe Tu Guion
Comienza tu viaje de creación de vídeos introduciendo tu guion. Nuestra plataforma utiliza tecnología avanzada de texto a vídeo para interpretar tu contenido y prepararlo para su representación visual.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Elige entre una diversa gama de avatares de AI para ser el presentador en tu vídeo. Estos avatares digitales dan vida a tu guion con movimientos y expresiones naturales.
3
Step 3
Refina con Plantillas
Mejora el atractivo visual de tu vídeo aplicando plantillas y escenas profesionales. Personaliza fondos, texto y elementos para que coincidan efectivamente con tu marca y mensaje.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Alta Calidad
Genera tu vídeo completo potenciado por AI. Nuestro sistema renderiza eficientemente tu proyecto en una salida de vídeo de alta calidad, lista para compartir en varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora las Experiencias de Formación y Aprendizaje

.

Utiliza vídeos generados por AI para hacer que el contenido de formación sea más interactivo y memorable, lo que lleva a mejores resultados de aprendizaje y retención.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos a partir de texto?

HeyGen transforma tus guiones escritos en contenido de vídeo atractivo generado por AI utilizando tecnología avanzada de texto a vídeo. Este proceso permite una rápida creación de vídeos, eliminando la necesidad de una edición de vídeo tradicional compleja.

¿Puedo personalizar los avatares de AI en HeyGen para un branding único?

Absolutamente, HeyGen ofrece un extenso control creativo sobre los avatares digitales, permitiéndote adaptar su apariencia y estilo para alinearse perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes asegurarte de que tu vídeo generado por AI refleje tu visión específica.

¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas y escenas personalizables para iniciar tus flujos de trabajo de producción de vídeos. Estos recursos, combinados con voces en off de AI, facilitan el marketing de contenidos sin fisuras y la producción de vídeos de alta calidad.

¿HeyGen admite contenido de vídeo multilingüe?

Sí, HeyGen ofrece un soporte multilingüe robusto, permitiéndote crear contenido de vídeo generado por AI que resuene con una audiencia global. Esto mejora tu alcance creativo y facilita la comunicación localizada sin esfuerzo.

