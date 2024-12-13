Crea un vídeo introductorio de 30 segundos para una sección de 'autor del mes', dirigido a autores aspirantes y amantes de los libros, utilizando un estilo visual cálido y acogedor con un narrador amigable y música de fondo relajante, destacando la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para facilitar la creación de su narrativa.

