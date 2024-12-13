Creador de Vídeos de Flujos de Trabajo de Asistencia para la Eficiencia de RRHH

Simplifica la comunicación de RRHH y crea vídeos instructivos claros transformando texto en visuales atractivos con nuestras capacidades de texto a vídeo impulsadas por IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un anuncio convincente de 30 segundos para Gerentes de RRHH y Jefes de Departamento, mostrando las ganancias de eficiencia de los flujos de trabajo de asistencia optimizados usando HeyGen. Este vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico y positivo con música de fondo animada, utilizando capacidades de Texto a vídeo desde guion para transmitir rápidamente los beneficios y características clave. Subtítulos/captions para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo tutorial informativo de 60 segundos dirigido a empleados que experimentan problemas comunes con los reportes de asistencia, como errores de entrada/salida. El estilo visual y de audio debe ser calmado, útil y paso a paso, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para una estructura clara y el soporte de la biblioteca de medios/stock para visuales relevantes que resuelvan eficazmente problemas frecuentes de flujos de trabajo de asistencia.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de actualización moderno de 45 segundos para todos los empleados, presentando nuevas características o mejoras en el sistema de asistencia de tu empresa. El estilo visual debe ser limpio y atractivo, con un avatar de IA confiado entregando el mensaje, y haciendo uso de la redimensión de relación de aspecto y exportaciones para asegurar que se vea genial en cualquier pantalla, mejorando la comunicación general de RRHH.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Flujos de Trabajo de Asistencia

Agiliza la comunicación de RRHH creando fácilmente vídeos claros y atractivos para políticas y procedimientos de asistencia con un creador de vídeos de IA, asegurando una comprensión consistente en todo tu equipo.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza pegando los detalles de tu flujo de trabajo de asistencia en la plataforma. Nuestras poderosas capacidades de Texto a vídeo convertirán instantáneamente tu texto en escenas de vídeo.
2
Step 2
Elige tu Presentador
Selecciona entre una diversa gama de avatares de IA realistas para ser la cara y la voz de tu explicación del flujo de trabajo de asistencia. Cada avatar puede entregar tu mensaje con claridad.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Mejora el profesionalismo y el reconocimiento añadiendo el logo de tu empresa y los colores de la marca. Utiliza los controles de Marca integrados para asegurar la consistencia con tu identidad corporativa.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo instructivo añadiendo Subtítulos/captions para accesibilidad, luego expórtalo en el formato deseado, listo para su distribución a tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Políticas de RRHH Complejas

Utiliza las capacidades del creador de vídeos de IA para destilar regulaciones de asistencia intrincadas e información de RRHH en formatos de vídeo fácilmente digeribles y accesibles.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis proyectos creativos de vídeo?

HeyGen te permite crear fácilmente "vídeos instructivos", "vídeos tutoriales" o "resúmenes de eventos" atractivos aprovechando su vasta biblioteca de "Plantillas y escenas". Puedes personalizarlas fácilmente con los "controles de marca" de tu empresa para mantener una apariencia y sensación consistentes, convirtiéndolo en un excelente "creador de vídeos" para diversas necesidades creativas.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de IA efectivo para empresas?

HeyGen se destaca como un efectivo "creador de vídeos de IA" debido a sus avanzadas "capacidades de texto a vídeo", permitiéndote transformar guiones en vídeos profesionales rápidamente. Con "avatares de IA" realistas y generación de "voz en off" integrada, HeyGen agiliza todo el proceso de producción de vídeo, entregando contenido de alta calidad de manera eficiente.

¿Puede HeyGen simplificar los flujos de trabajo de asistencia para la comunicación de RRHH?

Absolutamente, HeyGen es un "creador de vídeos de flujos de trabajo de asistencia" ideal para "Gerentes de RRHH", permitiéndoles crear "vídeos instructivos" claros y concisos para la "comunicación de RRHH". Esto ayuda a estandarizar procesos y asegura que los empleados comprendan importantes directrices de asistencia, mejorando la eficiencia general en la gestión de "flujos de trabajo de asistencia".

¿Cómo apoya HeyGen la marca y la accesibilidad en el contenido de vídeo?

HeyGen proporciona robustos "controles de marca", permitiéndote integrar el logo y los colores de tu empresa en cada vídeo para una apariencia profesional. Además, los "Subtítulos/captions" se generan automáticamente, mejorando la accesibilidad y asegurando que tus mensajes sean claros para todos los espectadores, listos para la "automatización de distribución multiplataforma".

