Crea un vídeo de bienvenida de 45 segundos para nuevos empleados, centrado en información esencial de "integración de empleados". El público objetivo son nuevos miembros que se unen a una asociación profesional. Emplea un estilo visual moderno y limpio con una paleta de colores brillantes y una voz amigable y profesional, utilizando los "avatares de AI" de HeyGen para transmitir mensajes clave e introducir la cultura de la empresa de manera efectiva.

Generar Vídeo