Creador de Vídeos de Producto: Crea Demos de Producto Impresionantes Rápidamente
Crea demos de producto impresionantes de manera rápida y sencilla con la extensa biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Sumérgete en un vídeo de 45 segundos que ilustra cómo los profesionales del marketing y los equipos creativos pueden optimizar sus "Flujos de Trabajo Creativos". Este vídeo profesional y limpio debe contar con gráficos en movimiento visualmente atractivos, acompañados de música de fondo sofisticada, demostrando una eficiente "Gestión del Ciclo de Vida de Activos". Destaca el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para un acceso sin esfuerzo a activos visuales y aprovecha la "Generación de voz en off" para narrar los beneficios de un proceso creativo fluido.
Desbloquea el poder de la reutilización de contenido en un vibrante vídeo de 60 segundos diseñado para los especialistas en marketing en redes sociales y creadores de contenido. El estilo visual debe ser dinámico y atractivo, con música moderna y pegadiza, mejorado por "voces en off AI" claras y precisas. Demuestra lo fácil que es para un usuario transformar guiones en visuales atractivos utilizando la capacidad de "Texto a vídeo desde guión" de HeyGen, enriquecido además con "Subtítulos/captions" automáticos y optimizado para varias plataformas usando "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto", mostrando versátiles "Plantillas de Vídeo".
Muestra los puntos de venta únicos de tu último producto en un elegante vídeo de 30 segundos diseñado para negocios de comercio electrónico. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, incorporando "animaciones" personalizadas para resaltar características clave, todo ambientado con música de fondo moderna y atractiva. Utiliza los "avatares AI" de HeyGen para explicar claramente los beneficios del producto y usa la "Generación de voz en off" para ofrecer un "demo de producto" persuasivo que resuene con los clientes potenciales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Transforma rápidamente tus activos creativos en anuncios de vídeo de alto rendimiento que cautivan a las audiencias y generan resultados.
Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Produce sin esfuerzo vídeos dinámicos para redes sociales y clips a partir de tus activos existentes para aumentar el compromiso y el alcance.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de producto?
HeyGen funciona como un avanzado Creador de Vídeos de Producto, permitiendo a los usuarios crear vídeos impresionantes con facilidad. Aprovecha los avatares AI y las capacidades de Texto a vídeo desde guión para transformar ideas en contenido visual atractivo de manera eficiente para los creadores de contenido.
¿Qué recursos creativos ofrece HeyGen para proyectos de vídeo?
HeyGen ofrece una rica biblioteca de Plantillas de Vídeo y soporta varios Activos de Vídeo, incluyendo un robusto Soporte de biblioteca de medios/stock. Esto empodera a los usuarios para optimizar sus flujos de trabajo creativos utilizando diseños pre-diseñados y gestionando sus activos subidos de manera efectiva.
¿Cómo mejora HeyGen los proyectos de vídeo con elementos de audio y visuales impulsados por AI?
HeyGen mejora significativamente los proyectos de vídeo ofreciendo avanzadas voces en off AI y avatares AI realistas para transmitir claramente tu mensaje. Además, proporciona Subtítulos/captions automáticos, asegurando que tu contenido sea accesible y presentado profesionalmente.
¿Puedo personalizar vídeos en HeyGen para que coincidan con la identidad de mi marca?
Absolutamente, HeyGen proporciona controles de Branding completos, permitiéndote integrar tu logo específico y colores de marca directamente en tus vídeos. También puedes utilizar el Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para asegurar que tu producción creativa esté perfectamente adaptada para diversas plataformas.