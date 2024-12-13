Crea un vídeo explicativo de 90 segundos dirigido a formadores corporativos o educadores, demostrando cómo un creador de vídeos explicativos con IA puede agilizar la creación de módulos de aprendizaje. El estilo visual debe ser limpio y profesional, mostrando datos o conceptos claramente, complementado por una voz en off de IA calmada y clara. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente contenido educativo en narrativas atractivas, presentando avatares de IA dinámicos para presentar información compleja de manera atractiva.

Generar Vídeo