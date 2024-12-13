Crea un tutorial en vídeo conciso de 1 minuto dirigido a nuevos usuarios de Asana y propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo comenzar con la creación y asignación básica de tareas. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando superposiciones de texto en pantalla, acompañado de una voz en off calmada y clara generada por la función de generación de voz en off de HeyGen, potencialmente presentando un avatar de IA amigable para simplificar estos tutoriales en vídeo generados por IA para principiantes.

Generar Vídeo