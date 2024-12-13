Crea un video detallado de 1 minuto destacando a un artista, demostrando el intrincado proceso detrás de la última obra de un ilustrador digital, dirigido a artistas aspirantes y entusiastas del arte. El estilo visual debe ser limpio y preciso, incorporando visuales paso a paso de la evolución de la obra, complementado por una voz en off calmada e informativa generada directamente a partir de un guion usando la función de Texto a video de HeyGen. Este video tiene como objetivo iluminar los aspectos técnicos de la creación de arte digital.

