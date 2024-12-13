Generador de Instrucciones para Clases de Arte para Lecciones de Arte Atractivas

Genera planes de lecciones de arte personalizados para estudiantes y luego dales vida con instrucciones en vídeo dinámicas usando la función de Texto a vídeo de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desata la creatividad en proyectos de arte con una demostración de 90 segundos que muestra el editor intuitivo de arrastrar y soltar. Este vídeo está diseñado para instructores de arte ocupados y desarrolladores de currículos, utilizando un estilo visual dinámico y atractivo y un narrador entusiasta. Destaca las plantillas y escenas de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de medios/stock para construir rápidamente planes de lecciones de arte personalizados para los estudiantes.
Prompt de Ejemplo 2
Explora el futuro del diseño instruccional con un vídeo de 2 minutos que demuestra el potencial de un generador de arte AI para crear señales visuales. Dirigido a diseñadores instruccionales y educadores ansiosos por integrar herramientas AI de vanguardia, el vídeo adoptará un estilo visual y auditivo sofisticado e informativo, aprovechando los avatares de AI de HeyGen y la generación de voz en off para explicar conceptos complejos con claridad.
Prompt de Ejemplo 3
Aprende a crear planes de lecciones gratuitos y de alta calidad rápidamente en un vídeo de 45 segundos diseñado para nuevos profesores de arte o aquellos con presupuestos limitados. Presenta un estilo visual amigable y accesible con cortes rápidos que demuestran eficiencia, acompañado de un tono útil y alentador. Enfatiza la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen y los subtítulos/captions automáticos para asegurar que cada instrucción sea clara y concisa.
step preview
Copia el prompt
step preview
Pega en el cuadro de Creación
step preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Instrucciones para Clases de Arte

Crea sin esfuerzo planes de lecciones de arte atractivos y personalizados para tu aula con nuestro generador de instrucciones impulsado por AI, diseñado para profesores por expertos.

1
Step 1
Selecciona los Parámetros de la Lección
Los profesores seleccionan el nivel de grado, la materia y el tema deseado de la lección. Esto define la base para las instrucciones de arte generadas por AI.
2
Step 2
Genera Instrucciones Personalizadas
Nuestro Chatbot de AI utiliza los parámetros especificados para generar instrucciones completas para la clase de arte, con objetivos de aprendizaje y actividades atractivas.
3
Step 3
Personaliza tu Plan
Refina tu plan de lección usando el editor intuitivo de arrastrar y soltar. Añade fácilmente señales visuales, sube tus propias fotos o elige de una biblioteca de imágenes de stock.
4
Step 4
Aplica e Inspira
Aplica sin problemas tus planes de lecciones de arte generados en clase. Empodera a los estudiantes con proyectos de arte atractivos que fomenten la creatividad y cumplan con los objetivos instruccionales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Sugerencias Dinámicas de Instrucción de Arte

.

Genera vídeos cortos y atractivos y señales visuales para proyectos de arte, estimulando la creatividad y guiando a los estudiantes de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los diseñadores instruccionales a crear planes de lecciones de arte atractivos?

HeyGen empodera a los diseñadores instruccionales para transformar planes de lecciones escritas e instrucciones de clases de arte en contenido de vídeo dinámico utilizando avatares de AI avanzados y generación de texto a vídeo. Esto ayuda a los profesores a presentar señales visuales complejas y sugerencias de proyectos de manera más efectiva a los estudiantes.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para crear vídeos de instrucciones de arte?

HeyGen proporciona un conjunto robusto de opciones de personalización, incluyendo plantillas diseñadas profesionalmente y la capacidad de subir tus propias fotos o utilizar imágenes de stock. Puedes personalizar fácilmente tus instrucciones en vídeo con controles de marca para alinearlas con proyectos de arte específicos o plantillas de planes de lecciones.

¿Pueden los profesores generar contenido educativo rápidamente usando las capacidades de AI de HeyGen?

Sí, HeyGen permite a los profesores generar eficientemente vídeos educativos de alta calidad aprovechando los avatares de AI y la potente tecnología de texto a vídeo. Esto agiliza la creación de instrucciones claras para clases de arte y señales visuales para los estudiantes, ahorrando significativamente tiempo valioso.

¿HeyGen admite varios formatos para compartir planes de lecciones en vídeo generados por AI?

HeyGen admite el cambio de tamaño de relación de aspecto flexible y diversas opciones de exportación, lo que facilita compartir tus planes de lecciones en vídeo generados por AI en diferentes plataformas. Además, los subtítulos y captions automáticos aseguran que tus instrucciones de clase de arte sean accesibles para todos los estudiantes.

