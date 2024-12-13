Casos de uso

Las capacidades del creador de videos AR de HeyGen potencian a los creadores y educadores para diseñar experiencias inmersivas utilizando plataformas de realidad aumentada y herramientas de creación AR. Al aprovechar objetos 3D, imágenes desencadenantes y seguimiento de superficies, HeyGen mejora el aprendizaje y la narración de historias, convirtiéndolo en una opción ideal para aquellos que buscan contenido innovador y atractivo.