Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
En este vídeo de 2 minutos, educadores y formadores descubrirán el poder del aprendizaje inmersivo a través de plataformas de realidad aumentada. La narrativa se centrará en cómo las herramientas de creación de AR pueden transformar los métodos de enseñanza tradicionales integrando imágenes desencadenantes y la tecnología ARKit. Con la función de texto a vídeo de HeyGen, el vídeo presentará una historia clara y atractiva, apoyada por una voz en off profesional, para cautivar a una audiencia que busca mejorar su contenido educativo con AR.
Explora el potencial creativo de los creadores de vídeos AR en un vídeo de 60 segundos dirigido a artistas digitales y creadores de contenido. Esta narrativa destacará la integración perfecta de ARCore y objetos 3D, demostrando cómo estas herramientas pueden elevar la narrativa visual. El vídeo empleará un estilo visual vibrante y artístico, complementado por una pista de audio animada, y utilizará los avatares IA de HeyGen para dar vida a la historia, atrayendo a aquellos que prosperan en la innovación y la creatividad.
Una inmersión técnica de 75 segundos en el mundo de las herramientas de creación de AR espera a desarrolladores y profesionales de la tecnología. Este video desentrañará las complejidades de las plataformas de realidad aumentada, centrándose en los aspectos técnicos del seguimiento de superficies y las imágenes desencadenantes. Con el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen, el video presentará visuales de alta calidad y un sofisticado telón de fondo auditivo, diseñado para captar la atención de una audiencia que busca ampliar su experiencia técnica en el desarrollo de AR.
Creación de Vídeo Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
Las capacidades del creador de videos AR de HeyGen potencian a los creadores y educadores para diseñar experiencias inmersivas utilizando plataformas de realidad aumentada y herramientas de creación AR. Al aprovechar objetos 3D, imágenes desencadenantes y seguimiento de superficies, HeyGen mejora el aprendizaje y la narración de historias, convirtiéndolo en una opción ideal para aquellos que buscan contenido innovador y atractivo.
Crea anuncios de alto impacto con vídeo IA.
Quickly produce captivating ads using AI video, integrating AR elements for a more immersive viewer experience.
Potencia el aprendizaje con cursos inmersivos.
Develop engaging courses that reach global audiences, utilizing AR to create interactive and immersive learning environments.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo mejora HeyGen la creación de videos AR?
HeyGen ofrece un potente creador de vídeos AR que se integra a la perfección con plataformas de realidad aumentada, permitiendo a los usuarios crear experiencias de aprendizaje inmersivas. Con herramientas para incorporar objetos 3D e imágenes desencadenantes, HeyGen asegura que tu contenido AR sea atractivo y técnicamente sólido.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para el desarrollo de RA?
HeyGen soporta herramientas de creación de RA que incluyen seguimiento de superficies y compatibilidad con ARKit y ARCore. Estas características permiten la colocación precisa e interacción de objetos 3D dentro de tus proyectos de realidad aumentada, asegurando un resultado profesional y pulido.
¿Se puede utilizar HeyGen con fines educativos?
Sí, HeyGen es ideal para crear experiencias de aprendizaje inmersivas. Al aprovechar su creador de videos AR y la plataforma de realidad aumentada, los educadores pueden diseñar lecciones interactivas que cautivan y educan a los estudiantes a través de contenido visual atractivo.
¿Por qué elegir HeyGen para tus proyectos de RA?
HeyGen se destaca por su completa suite de herramientas de creación de AR, incluyendo la conversión de texto a video a partir de guiones y la generación de voz en off. Estas características, combinadas con controles de marca y una biblioteca de medios, lo convierten en una opción versátil para cualquier proyecto de AR.