Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo informativo de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido, demostrando cómo generar "vídeos profesionales" para presentaciones de productos. La estética visual debe ser limpia y corporativa, con un avatar de IA articulado presentando los beneficios y pasos clave, respaldado por música instrumental relajante. Aprovecha los "Avatares de IA" de HeyGen para ofrecer una presentación pulida y atractiva sin necesidad de estar frente a la cámara.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo inspirador de 30 segundos dirigido a profesionales ocupados y emprendedores, ilustrando el proceso de "creación de vídeos" sin esfuerzo para contenido instructivo rápido. El vídeo debe tener un estilo visual brillante y alentador con texto en pantalla simple y claro y una música de fondo motivadora. Emplea la funcionalidad "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transformar instrucciones escritas en un clip corto coherente y visualmente atractivo.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla una pieza comparativa de 50 segundos de "creador de vídeos de reseñas" para consumidores que investigan nuevas aplicaciones, comparando dos herramientas de productividad similares. La presentación visual debe ser elegante y analítica, utilizando comparaciones en pantalla dividida y gráficos concisos, con una "generación de voz en off" neutral y profesional narrando los pros y los contras sobre música ambiental sutil. Utiliza la "Generación de voz en off" de HeyGen para asegurar una narración consistente y de alta calidad a lo largo de la comparación.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Reseñas de Aplicaciones

Crea sin esfuerzo vídeos de reseñas de aplicaciones profesionales utilizando herramientas impulsadas por IA, desde el guion hasta la exportación final, para mostrar claramente características y beneficios.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Reseña
Comienza introduciendo tu guion de reseña o esquema. Nuestra función "Texto a vídeo desde guion" generará automáticamente las escenas iniciales, sentando las bases para tu vídeo de reseña de aplicaciones.
2
Step 2
Añade Visuales y Avatares de IA
Mejora tu reseña añadiendo capturas de pantalla relevantes, grabaciones de pantalla o material de archivo. También puedes integrar "avatares de IA" para presentar características clave o resumir secciones de tu reseña de aplicación.
3
Step 3
Aplica Voces en Off y Branding
Da vida a tu reseña con una narración atractiva. Utiliza nuestra herramienta de "Generación de voz en off" para una pista de audio profesional, y luego usa "Controles de marca (logo, colores)" para personalizar tu vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez que tu reseña esté pulida, finaliza fácilmente tu vídeo. Usa nuestra función de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para prepararlo para varias plataformas, listo para compartir tu perspicaz reseña de aplicación.

Casos de Uso

Produce Contenido de Reseñas de Alto Impacto

Produce sin esfuerzo vídeos de reseñas de aplicaciones de alto impacto que capturan la atención e informan efectivamente a tu audiencia objetivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de marketing atractivos?

HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos de marketing profesionales y de alta calidad con facilidad. Aprovecha nuestros Avatares de IA, plantillas extensas y herramientas de creación de vídeos intuitivas para producir contenido atractivo que resuene con tu audiencia y potencie tus esfuerzos de marketing en vídeo.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas creativas para una producción de vídeos simplificada. Nuestra plataforma incluye una interfaz de arrastrar y soltar fácil de usar, una rica biblioteca de medios, plantillas personalizables, voces en off impulsadas por IA y animaciones de texto dinámicas y transiciones para mejorar tu narrativa.

¿Puedo personalizar mi contenido de vídeo con las funciones de HeyGen?

Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización de tu contenido de vídeo. Utiliza controles de marca, avatares de IA personalizados y una variedad de plantillas para asegurar que tus vídeos reflejen auténticamente la voz y el mensaje de tu marca. También puedes personalizar guiones y voces en off para un toque verdaderamente único.

¿Simplifica HeyGen la creación de vídeos para plataformas de redes sociales?

Sí, HeyGen simplifica significativamente la creación de vídeos optimizados para plataformas de redes sociales como YouTube. Produce fácilmente clips cortos, redimensiona vídeos a varios formatos de aspecto y utiliza nuestra interfaz fácil de usar para generar y exportar contenido profesional listo para tu audiencia.

