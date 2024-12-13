Creador de Vídeos de Incorporación de Aplicaciones: Simplifica los Viajes de Usuario

Crea experiencias de incorporación de usuarios atractivas con nuestra plataforma de vídeo AI, aprovechando avatares AI para una guía personalizada.

427/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Los equipos de producto y los gerentes de éxito del cliente pueden mejorar la adopción de usuarios con un tutorial de incorporación de usuarios dinámico de 45 segundos. Visualiza este vídeo con una estética moderna y atractiva, con elementos animados y una pista de audio enérgica, complementado por un avatar de AI para guiar a los espectadores a través de las características clave de la aplicación, haciendo que los vídeos tutoriales sean más personales.
Prompt de Ejemplo 2
Los departamentos de marketing y ventas pueden diseñar un vídeo de incorporación de clientes conciso de 30 segundos para presentar nuevos servicios o características a los clientes. El vídeo debe mostrar una presentación visual dinámica con colores alineados con la marca y una narración profesional y optimista, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para producir rápidamente contenido convincente.
Prompt de Ejemplo 3
Empodera a los propietarios de pequeñas empresas y desarrolladores independientes para lanzar nuevas aplicaciones con una demostración de creador de vídeos de incorporación de aplicaciones de 75 segundos. Este vídeo impactante debe contar con un diseño inspirador y elegante, mostrando grabaciones de pantalla claras y una música de fondo motivadora, junto con una generación de voz en off de alta calidad para comunicar eficazmente los beneficios de la aplicación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación de Aplicaciones

Simplifica las presentaciones de nuevos usuarios o empleados con vídeos atractivos y precisos sobre el producto, creados sin esfuerzo utilizando una plataforma de vídeo AI.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona de una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales para iniciar tu proceso de incorporación. Adapta fácilmente una escena pre-diseñada para satisfacer tus necesidades específicas de aplicación o empleado, ahorrando tiempo valioso.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Adapta tu mensaje con texto personalizado y aprovecha la generación avanzada de voces en off para asegurar que tus instrucciones sean claras y atractivas. Crea un lenguaje preciso del producto que resuene con tu audiencia.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Eleva tu vídeo con avatares AI atractivos (personajes animados) e integra sin problemas la marca de tu empresa. Utiliza nuestra biblioteca de medios para asegurar un aspecto profesional e impactante.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu creación y utiliza el cambio de tamaño de aspecto para varias plataformas. Exporta tu vídeo de incorporación pulido en múltiples formatos, listo para su distribución inmediata a nuevos usuarios o empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica características complejas del producto

.

Desglosa funcionalidades complejas de la aplicación en vídeos tutoriales fáciles de entender, mejorando la comprensión del usuario y acelerando las tasas de adopción.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de incorporación de aplicaciones?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de incorporación de aplicaciones atractivos transformando guiones de texto en vídeos profesionales. Puedes utilizar avatares AI y voces en off personalizadas para ofrecer instrucciones claras, asegurando que tus usuarios tengan una experiencia de incorporación fluida.

¿HeyGen ofrece plantillas de vídeo para la incorporación de empleados?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas específicamente para vídeos de incorporación y formación de empleados. Estas plantillas son totalmente personalizables, lo que te permite crear rápidamente vídeos impactantes con el contenido y los elementos visuales específicos de tu marca.

¿Puedo personalizar los vídeos de incorporación para reflejar mi marca?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote personalizar completamente tus vídeos de incorporación con los logotipos, colores y activos visuales específicos de tu empresa. Esto asegura que cada vídeo mantenga una identidad de marca coherente y profesional, mejorando la incorporación de tus clientes.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma de vídeo AI efectiva para la incorporación?

HeyGen aprovecha la avanzada AI generativa para potenciar su plataforma de vídeo, haciéndola altamente efectiva para crear vídeos de incorporación dinámicos. Con avatares AI, capacidades de texto a vídeo y voces en off AI, HeyGen permite una rápida creación de vídeos y fácil localización de contenido multilingüe, mejorando significativamente la experiencia de incorporación de usuarios.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo