Generador de Vídeos de Instrucciones para Solicitantes: Optimiza la Incorporación
Crea fácilmente vídeos de instrucciones profesionales para solicitantes con avatares de IA, transformando guiones en guías visuales atractivas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo "cómo hacer" de 60 segundos que explique los detalles intrincados de una evaluación específica o prueba en línea para futuros empleados. Este vídeo informativo debe aprovechar la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar instrucciones detalladas en visuales claros, paso a paso, y usar plantillas y escenas limpias y organizadas. El audio debe mantener un tono calmado y autoritario, asegurando que las "guías de cómo hacer" sean fáciles de seguir y entender, con subtítulos para accesibilidad.
Produce un vídeo de marketing dinámico de 30 segundos dirigido a profesionales de RRHH, mostrando cómo la tecnología de vídeo generativa de IA de HeyGen puede revolucionar sus comunicaciones de contratación. El vídeo debe tener un estilo visual moderno y atractivo con música de fondo animada, demostrando la facilidad de crear "vídeos de marketing" profesionales usando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para producir rápidamente contenido atractivo para varias etapas de reclutamiento.
Crea un vídeo de retroalimentación personalizado y único de 40 segundos para solicitantes de empleo no seleccionados, entregado por un avatar de IA comprensivo. Este vídeo empático, creado con el generador de vídeos de IA de HeyGen, debe tener un estilo visual respetuoso y cariñoso con música de fondo suave y discreta, ofreciendo retroalimentación constructiva o aliento. Asegúrate de utilizar la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para una visualización óptima en varias plataformas, dejando una impresión positiva y memorable incluso en un rechazo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Incorporación y Formación de Solicitantes.
Utiliza vídeos generados por IA para aumentar el compromiso y la retención de nuevos solicitantes durante su proceso de instrucción.
Escala la Producción de Vídeos de Instrucción.
Genera rápidamente numerosos vídeos de instrucción para incorporar eficientemente a un gran volumen de solicitantes a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA?
HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de vídeo generativa de IA para transformar texto en vídeos atractivos. Puedes crear fácilmente contenido profesional, incluidos vídeos de marketing o guías de cómo hacer, utilizando avatares de IA realistas y capacidades de texto a vídeo.
¿Puede HeyGen generar vídeos de incorporación efectivos?
Absolutamente, HeyGen es un generador de vídeos de IA ideal para crear vídeos de instrucciones y de incorporación atractivos para solicitantes. Sus características te permiten producir rápidamente vídeos de formación o SOPs con personalización de marca y locuciones, asegurando una comunicación clara.
¿Qué tipo de avatares de IA están disponibles para proyectos de vídeo?
HeyGen ofrece una selección diversa de avatares de IA realistas que pueden sincronizar los labios con tu guion con locuciones naturales. Estos avatares mejoran tus proyectos de vídeo generativos de IA, haciendo que tu contenido sea más dinámico y profesional.
¿Cómo puedo producir rápidamente varios contenidos de vídeo usando HeyGen?
HeyGen agiliza el proceso de generación de vídeos con una amplia gama de plantillas y un potente generador de guiones. Esto te permite crear rápidamente diferentes tipos de contenido, desde vídeos de marketing hasta guías de cómo hacer, sin necesidad de herramientas extensas de edición de vídeo.