Creador de Vídeos de Orientación para Solicitantes: Mejora la Experiencia del Candidato
Empodera a los profesionales de RRHH para crear guías y vídeos instructivos atractivos sin esfuerzo con Texto a vídeo desde guion.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo técnico de 90 segundos dirigido a reclutadores técnicos, ilustrando el poder de HeyGen como plataforma de AI generativa para crear vídeos complejos de orientación para solicitantes. Este vídeo debe enfatizar cómo transformar eficientemente un guion detallado en un vídeo pulido usando texto a vídeo desde guion, mejorado con subtítulos dinámicos para resaltar los requisitos técnicos clave. El estilo visual y de audio debe ser preciso e informativo, asegurando la máxima comprensión para una audiencia técnica.
Diseña un vídeo de bienvenida de 2 minutos para nuevos empleados, creado por especialistas en incorporación, que los introduzca a la cultura de la empresa y los pasos iniciales. Este vídeo de orientación para solicitantes debe utilizar las diversas plantillas y escenas de HeyGen para estructurar la información claramente, incorporando metraje de archivo relevante de la biblioteca de medios/soporte de archivo para mantener un tono acogedor y profesional. El estilo visual y de audio debe ser cálido y alentador, estableciendo un tono positivo para su viaje.
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y generalistas de RRHH, mostrando cómo las plantillas y escenas intuitivas de HeyGen permiten crear rápidamente vídeos efectivos de orientación para solicitantes. El vídeo debe resaltar la eficiencia del proceso de creación de vídeos y demostrar lo fácil que es adaptar el contenido para varias plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones. Un estilo visualmente atractivo, de ritmo rápido con audio claro e impactante transmitirá la facilidad y rapidez de la plataforma.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso y la Incorporación de Solicitantes.
Mejora el viaje del solicitante con orientación dinámica en vídeo, asegurando que los candidatos estén bien informados y comprometidos durante todo el proceso de aplicación e incorporación.
Desarrolla Guías Instructivas Completas.
Produce rápidamente tutoriales en vídeo detallados y guías instructivas para cada etapa del proceso de aplicación, haciendo que las instrucciones complejas sean claras y accesibles.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con AI?
HeyGen es una potente plataforma de AI generativa que simplifica la creación de vídeos al permitirte generar vídeos profesionales directamente desde un guion usando avatares de AI realistas y una robusta generación de voz en off. Esto hace de HeyGen un editor de vídeo eficiente para diversas necesidades de contenido.
¿Qué características técnicas de edición ofrece HeyGen para la personalización de vídeos?
HeyGen ofrece un conjunto completo de características técnicas de edición, incluyendo un editor intuitivo de arrastrar y soltar, adición fluida de subtítulos y leyendas, y controles de marca esenciales. También puedes aprovechar las plantillas prediseñadas para acelerar tu proceso de creación de vídeos.
¿Puede HeyGen crear vídeos profesionales de orientación para solicitantes para RRHH?
Absolutamente, HeyGen funciona como un excelente creador de vídeos de orientación para solicitantes, ideal para profesionales de RRHH. Puedes utilizar fácilmente avatares de AI y Texto a vídeo desde guion para producir guías y vídeos instructivos atractivos para la incorporación o tutoriales detallados de aplicación de empleo.
¿Cómo puede HeyGen mejorar mi contenido en redes sociales?
HeyGen te ayuda a mejorar significativamente tu contenido en redes sociales al permitir una rápida creación de vídeos impulsada por AI. Puedes generar rápidamente vídeos atractivos con generación de voz en off personalizada y añadir subtítulos claros para una mayor participación de la audiencia en todas las plataformas.