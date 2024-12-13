Creador de Vídeos de Recorrido de la App: Aumenta el Compromiso de tu App

Produce sin esfuerzo vídeos de demostración de apps impactantes con voces en off de AI para explicaciones claras y atractivas.

550/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un dinámico "vídeo de demostración de producto" de 60 segundos para equipos de marketing que busquen captar la atención en redes sociales. Este vídeo necesita un estilo visual enérgico con cortes rápidos, superposiciones de texto atractivas y una banda sonora positiva y moderna. Utiliza el texto a vídeo de HeyGen desde el guion para crear una narrativa concisa, integrando avatares de AI para presentar los beneficios clave y eligiendo entre las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para iniciar la creación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un convincente "vídeo de demostración de app" de 1 minuto diseñado para profesionales de ventas que lo usen en presentaciones a clientes, enfatizando cómo la app incrementa las ventas. La estética visual debe ser pulida y persuasiva, destacando los beneficios para el usuario con una voz en off de AI segura y articulada. Incorpora un avatar profesional de AI para generar confianza y utiliza el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen para adaptar el vídeo a varios formatos de presentación.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un detallado "vídeo de recorrido" de 2 minutos para departamentos de soporte al cliente y formación explicando una característica compleja del software. El estilo visual debe ser explicativo y metódico, con anotaciones claras en pantalla y una voz en off de AI calmada e informativa. Asegura la accesibilidad añadiendo subtítulos y enriquece el contenido con visuales de apoyo de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, todo impulsado por un guion transformado usando texto a vídeo desde el guion.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Recorrido de la App

Crea rápidamente recorridos de apps y vídeos de demostración de productos atractivos para mostrar las características de tu aplicación y mejorar la comprensión del usuario.

1
Step 1
Graba tu Pantalla
Captura las interacciones en vivo de tu app usando la función de grabación de pantalla incorporada para demostrar sus funcionalidades clave con precisión.
2
Step 2
Añade Explicaciones
Mejora tu recorrido con superposiciones de texto dinámicas para resaltar características clave y guiar a tu audiencia de manera efectiva a través de la experiencia de la app.
3
Step 3
Genera Voces en Off
Utiliza voces en off de AI para proporcionar una narración clara y profesional, haciendo que tu recorrido de la app sea accesible y atractivo para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de demostración de producto de alta calidad y expórtalo fácilmente en varios formatos para compartirlo sin problemas en todas tus plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Creación de anuncios de alto rendimiento en minutos con vídeo AI

.

Produce anuncios de vídeo de alto rendimiento rápidamente usando tus recorridos de apps para alcanzar efectivamente a audiencias objetivo e incrementar las conversiones.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un eficaz creador de vídeos de recorrido de la app?

HeyGen te permite crear vídeos de recorrido de la app y vídeos de demostración de producto convincentes combinando capacidades robustas de edición de vídeo con avanzadas características de AI. Puedes integrar grabación de pantalla, añadir voces en off de AI y utilizar nuestras extensas plantillas de vídeo para mostrar la funcionalidad de tu app sin problemas.

¿Qué capacidades de edición de vídeo ofrece HeyGen para crear contenido profesional?

HeyGen proporciona características completas de software de edición de vídeo en línea, incluyendo funciones de recorte y división, superposiciones de texto y la capacidad de añadir música de fondo y subtítulos. Esto te permite personalizar tus vídeos de demostración de apps con precisión, asegurando un producto final pulido y profesional listo para exportar.

¿HeyGen aprovecha la AI para características como voces en off y generación de vídeo?

Sí, HeyGen es una plataforma de AI generativa que sobresale en la creación de documentación de vídeo generada por AI. Ofrecemos potentes voces en off de AI para narrar tu contenido e incluso podemos convertir texto a vídeo, agilizando la creación de vídeos explicativos de productos y más.

¿Qué opciones están disponibles para exportar y compartir vídeos desde HeyGen?

Una vez que tu vídeo de demostración de la app esté completo, HeyGen permite opciones fáciles de exportación de vídeo adecuadas para varias plataformas. Luego puedes aprovechar las características de compartición inteligente para distribuir tus vídeos de demostración de producto en redes sociales o incrustarlos directamente en tus sitios web y presentaciones.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo