Creador de Vídeos de Recorrido de la App: Aumenta el Compromiso de tu App
Produce sin esfuerzo vídeos de demostración de apps impactantes con voces en off de AI para explicaciones claras y atractivas.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un dinámico "vídeo de demostración de producto" de 60 segundos para equipos de marketing que busquen captar la atención en redes sociales. Este vídeo necesita un estilo visual enérgico con cortes rápidos, superposiciones de texto atractivas y una banda sonora positiva y moderna. Utiliza el texto a vídeo de HeyGen desde el guion para crear una narrativa concisa, integrando avatares de AI para presentar los beneficios clave y eligiendo entre las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para iniciar la creación.
Produce un convincente "vídeo de demostración de app" de 1 minuto diseñado para profesionales de ventas que lo usen en presentaciones a clientes, enfatizando cómo la app incrementa las ventas. La estética visual debe ser pulida y persuasiva, destacando los beneficios para el usuario con una voz en off de AI segura y articulada. Incorpora un avatar profesional de AI para generar confianza y utiliza el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen para adaptar el vídeo a varios formatos de presentación.
Desarrolla un detallado "vídeo de recorrido" de 2 minutos para departamentos de soporte al cliente y formación explicando una característica compleja del software. El estilo visual debe ser explicativo y metódico, con anotaciones claras en pantalla y una voz en off de AI calmada e informativa. Asegura la accesibilidad añadiendo subtítulos y enriquece el contenido con visuales de apoyo de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, todo impulsado por un guion transformado usando texto a vídeo desde el guion.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación con AI.
Aumenta el compromiso y la retención de los usuarios para tu app con recorridos impulsados por AI, haciendo que la incorporación sea intuitiva y efectiva.
Genera vídeos y clips atractivos para redes sociales en minutos.
Crea vídeos atractivos para redes sociales a partir de tus recorridos de apps en minutos para atraer nuevos usuarios e impulsar las descargas de la app.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen servir como un eficaz creador de vídeos de recorrido de la app?
HeyGen te permite crear vídeos de recorrido de la app y vídeos de demostración de producto convincentes combinando capacidades robustas de edición de vídeo con avanzadas características de AI. Puedes integrar grabación de pantalla, añadir voces en off de AI y utilizar nuestras extensas plantillas de vídeo para mostrar la funcionalidad de tu app sin problemas.
¿Qué capacidades de edición de vídeo ofrece HeyGen para crear contenido profesional?
HeyGen proporciona características completas de software de edición de vídeo en línea, incluyendo funciones de recorte y división, superposiciones de texto y la capacidad de añadir música de fondo y subtítulos. Esto te permite personalizar tus vídeos de demostración de apps con precisión, asegurando un producto final pulido y profesional listo para exportar.
¿HeyGen aprovecha la AI para características como voces en off y generación de vídeo?
Sí, HeyGen es una plataforma de AI generativa que sobresale en la creación de documentación de vídeo generada por AI. Ofrecemos potentes voces en off de AI para narrar tu contenido e incluso podemos convertir texto a vídeo, agilizando la creación de vídeos explicativos de productos y más.
¿Qué opciones están disponibles para exportar y compartir vídeos desde HeyGen?
Una vez que tu vídeo de demostración de la app esté completo, HeyGen permite opciones fáciles de exportación de vídeo adecuadas para varias plataformas. Luego puedes aprovechar las características de compartición inteligente para distribuir tus vídeos de demostración de producto en redes sociales o incrustarlos directamente en tus sitios web y presentaciones.