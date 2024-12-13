Crea un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y emprendedores ocupados, demostrando cómo un generador de tutoriales con IA optimiza su flujo de trabajo. El estilo visual debe ser elegante, rápido y moderno, utilizando colores vibrantes para resaltar las características clave, mientras que el audio debe ser animado y profesional. Enfatiza cómo los avatares de IA de HeyGen pueden presentar pasos complejos de manera clara, ahorrando tiempo y esfuerzo valiosos en la creación de tutoriales de aplicaciones.

Generar Vídeo