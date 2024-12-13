Tu Creador de Vídeos Promocionales de Aplicaciones para Resultados Instantáneos

Impulsa tus campañas de marketing y aumenta las descargas de aplicaciones utilizando nuestras expertas 'Plantillas y escenas' para vídeos profesionales.

Crea un dinámico vídeo de 30 segundos dirigido a desarrolladores de aplicaciones, mostrando lo fácil que es generar impresionantes vídeos promocionales de aplicaciones móviles. Visualmente, imagina elegantes maquetas animadas de móviles destacando la interfaz de una aplicación, acompañadas de una pista de fondo inspiradora y animada. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente tus ideas en una historia visual pulida, con avatares de IA presentando los beneficios clave.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un convincente vídeo promocional de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, diseñado para aumentar las descargas de su última aplicación. Este vídeo debe adoptar un estilo visual brillante y atractivo, con interacciones claras de usuario y texto animado para explicar el valor de la aplicación. Una voz en off amigable y entusiasta generada a través de la generación de voz en off de HeyGen, complementada con música de fondo ligera, hará que el mensaje resuene.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo profesional de 60 segundos para gestores de productos presentando nuevas actualizaciones de aplicaciones, centrándose en las características clave y herramientas de edición. El estilo visual debe ser limpio e instructivo, utilizando maquetas animadas de móviles para demostrar la funcionalidad. Una voz en off de IA autoritaria y clara guiará a los espectadores, mientras que el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen puede mejorar los visuales, asegurando una presentación completa.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un anuncio energético de 30 segundos para redes sociales perfecto para campañas de marketing, dirigido a un amplio público de potenciales usuarios de aplicaciones. Este vídeo necesita un ritmo rápido, una estética visualmente impactante con gráficos modernos y transiciones rápidas de escenas para lograr vídeos de calidad profesional. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para crear rápidamente un vídeo optimizado para varias plataformas, impulsado por una pista de música moderna y contundente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales de Aplicaciones

Crea vídeos promocionales de aplicaciones profesionales con facilidad usando nuestras herramientas intuitivas, diseñadas para ayudarte a captar la atención y aumentar las descargas.

1
Step 1
Elige la Base de tu Proyecto
Comienza seleccionando de una diversa biblioteca de 'plantillas' profesionales y escenas para establecer rápidamente el estilo visual de tu vídeo promocional de aplicaciones.
2
Step 2
Añade tus Visuales y Marca
Sube las grabaciones de pantalla o capturas de pantalla de tu aplicación, e incorpora tu logo y colores de marca usando 'Controles de marca (logo, colores)' para personalizar tu vídeo.
3
Step 3
Genera una Narración Atractiva
Mejora tu promoción de aplicaciones usando nuestra herramienta de 'Generación de voz en off' para añadir audio claro y profesional que guíe a los espectadores a través de los beneficios de tu aplicación, refinando con nuestras 'herramientas de edición'.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Promoción
Finaliza tu vídeo eligiendo la relación de aspecto óptima y exportándolo en alta calidad usando 'Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto', listo para tus 'campañas de marketing'.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Aplicaciones

.

Transforma testimonios de usuarios e historias de éxito en dinámicos vídeos de IA, construyendo confianza y demostrando el valor de tu aplicación a nuevos prospectos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear un vídeo promocional de aplicaciones profesional rápidamente?

El creador de vídeos promocionales de aplicaciones impulsado por IA de HeyGen simplifica el proceso de creación con un editor fácil de arrastrar y soltar y una rica biblioteca de plantillas personalizables. Puedes producir eficientemente vídeos de calidad profesional para resaltar las características clave de tu aplicación y aumentar las descargas.

¿HeyGen admite maquetas móviles animadas y otros elementos creativos para vídeos promocionales de aplicaciones?

¡Absolutamente! HeyGen te permite integrar sin problemas maquetas móviles animadas para mostrar dinámicamente la interfaz de tu aplicación. También puedes mejorar tus vídeos promocionales con texto animado, diverso metraje de stock, efectos especiales y música de fondo atractiva.

¿Qué opciones creativas están disponibles para que mis vídeos promocionales de aplicaciones destaquen en las redes sociales?

HeyGen ofrece potentes herramientas de edición y una amplia gama de elementos creativos, incluidos avatares de IA y generación de voz en off, para hacer que tus vídeos promocionales de aplicaciones sean altamente atractivos para las redes sociales y campañas de marketing. Añade fácilmente visuales cautivadores y efectos de sonido para captar la atención de tu audiencia y aumentar las descargas de aplicaciones.

¿Puedo personalizar los vídeos de introducción de aplicaciones con los elementos específicos de mi marca usando HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos para asegurar que tus vídeos de introducción de aplicaciones se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes incorporar fácilmente tu logo, ajustar los colores de la marca y crear animaciones de introducción de logo personalizadas para un aspecto consistente y profesional en todos tus esfuerzos de marketing.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo