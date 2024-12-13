Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos para asegurar que tus vídeos de introducción de aplicaciones se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes incorporar fácilmente tu logo, ajustar los colores de la marca y crear animaciones de introducción de logo personalizadas para un aspecto consistente y profesional en todos tus esfuerzos de marketing.