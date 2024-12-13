Creador de Vídeos de Demostración de Aplicaciones: Crea Demos de Producto Atractivas Rápidamente

Crea rápidamente vídeos de demostración de aplicaciones móviles profesionales con un editor de arrastrar y soltar y aumenta las ventas utilizando plantillas y escenas atractivas.

Crea un dinámico vídeo de demostración de aplicación móvil de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo su aplicación simplifica las operaciones diarias con grabaciones de pantalla rápidas y limpias y una pista de audio moderna y animada. Enfatiza la facilidad de creación utilizando la función de Texto a vídeo de HeyGen para generar una presentación concisa e impactante.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 60 segundos para nuevos usuarios de la aplicación, guiándolos a través de una función principal con un tono calmado e instructivo y texto claro en pantalla. El estilo visual debe ser limpio y profesional, aprovechando los Subtítulos/captions y la Biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para un tutorial pulido y fácil de seguir.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de demostración de producto de 45 segundos optimizado para compartir en redes sociales, dirigido a equipos de marketing que buscan resultados rápidos. Utiliza colores brillantes, transiciones de moda y música de fondo popular para resaltar las características más atractivas de la aplicación, todo construido fácilmente usando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen y optimizado con el redimensionamiento y exportación de Relación de aspecto.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de demostración de aplicación pulido de 30 segundos destacando una propuesta de venta única para potenciales inversores, presentando un avatar de IA profesional que ofrece una narración concisa y autoritaria. El estilo visual debe ser elegante con música de fondo sutil, mostrando cómo la generación de Voz en off de HeyGen puede elevar la presentación de la aplicación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Demostración de Aplicaciones

Crea fácilmente vídeos de demostración de aplicaciones móviles atractivos para mostrar las características de tu producto y aumentar la participación de los usuarios con nuestra plataforma intuitiva.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Elige entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente específicamente para demostraciones de aplicaciones móviles para comenzar rápidamente tu proyecto.
2
Step 2
Añade tu Contenido
Añade las grabaciones de pantalla de tu aplicación y mejora con personalización de marca, voces en off de IA y animaciones dinámicas para resaltar características clave.
3
Step 3
Aplica Mejoras
Aplica música de fondo atractiva y genera automáticamente subtítulos precisos para hacer que tu vídeo de demostración de aplicación sea accesible y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta tu vídeo de demostración de aplicación terminado en formato MP4 de alta resolución, optimizado para varias plataformas, y compártelo directamente en redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Incorporación y los Tutoriales de Aplicaciones

Mejora la retención y comprensión del usuario creando tutoriales en vídeo dinámicos y atractivos para la incorporación de aplicaciones y explicaciones de características.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de demostración de aplicaciones móviles atractivos?

HeyGen te permite producir fácilmente vídeos de demostración de aplicaciones móviles profesionales utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Utiliza nuestras plantillas de vídeo personalizables y el editor de arrastrar y soltar para mostrar eficazmente las características de tu aplicación.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para la creación de vídeos de producto?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para generar voces en off realistas y generación de texto a vídeo, simplificando la creación de vídeos de demostración de producto atractivos. Esto te permite explicar características complejas de manera clara y eficiente.

¿HeyGen admite la personalización de marca para vídeos explicativos?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar tu logotipo y colores de marca directamente en tus vídeos explicativos. Esto asegura que tus vídeos de demostración de producto se alineen perfectamente con tus esfuerzos de marketing y habilitación de ventas.

¿Puedo compartir fácilmente los vídeos de demostración de producto de HeyGen en redes sociales?

Absolutamente. HeyGen permite exportar tus vídeos de demostración de producto en alta resolución MP4, haciéndolos listos para compartir instantáneamente en redes sociales. También puedes añadir subtítulos y música de fondo para optimizarlos para plataformas como YouTube.

