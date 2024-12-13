Creador de Vídeos Publicitarios de Aplicaciones: Crea Anuncios de Aplicaciones Móviles Atractivos

Crea vídeos publicitarios de aplicaciones de alto impacto que conviertan. Aprovecha la generación de texto a vídeo desde el guion para producir rápidamente campañas atractivas y profesionales.

Desarrolla un vibrante vídeo promocional de 30 segundos que muestre una nueva aplicación móvil, dirigido a propietarios de pequeñas empresas que buscan simplificar sus operaciones. Emplea un estilo visual moderno y animado con animaciones elegantes y una pista de fondo enérgica. Destaca lo rápido que los usuarios pueden crear contenido atractivo utilizando las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para hacer una experiencia convincente de creador de vídeos publicitarios de aplicaciones.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo de demostración de 45 segundos, meticulosamente diseñado para entusiastas de la tecnología, que desentrañe elegantemente una característica compleja de una aplicación. Visualmente, piensa en gráficos de vanguardia con un diseño minimalista y paisajes sonoros futuristas sutiles, complementados por una voz en off profesional sofisticada y calmada. Este vídeo presentará de manera prominente los "Avatares de AI" de HeyGen para ofrecer la explicación, mostrando cómo un creador de anuncios de vídeo AI puede simplificar mensajes complejos manteniendo una interfaz amigable para el usuario.
Prompt de Ejemplo 2
¿Cómo crearías un vídeo narrativo convincente de 60 segundos que se dirija directamente a profesionales ocupados, demostrando cómo una nueva aplicación de productividad puede revolucionar su flujo de trabajo diario? El estilo visual debe entrelazar una narrativa atractiva con transiciones suaves del desafío al triunfo, ambientado con música de fondo calmante e inspiradora. La robusta "Generación de voz en off" de HeyGen debe proporcionar la narración clara y autoritaria, haciendo de este un creador de vídeos de marketing ideal para impulsar el compromiso en las redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vibrante clip promocional de 15 segundos diseñado específicamente para diseñadores y especialistas en marketing, mostrando brillantemente la libertad creativa de una aplicación y su facilidad de uso intuitiva. Este vídeo demandará una estética de ritmo rápido, lleno de cortes dinámicos y una pista de audio en tendencia para captar la atención instantáneamente. El poder de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen será central para demostrar las ricas opciones disponibles, probando que es la herramienta definitiva para crear plantillas de vídeo personalizables con una experiencia de editor de arrastrar y soltar sin problemas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Publicitarios de Aplicaciones

Crea sin esfuerzo vídeos publicitarios de aplicaciones atractivos con nuestra plataforma intuitiva, que cuenta con plantillas personalizables, capacidades de AI y exportaciones de alta calidad para todas tus necesidades de marketing.

Step 1
Elige una Plantilla
Comienza tu vídeo publicitario de aplicación sin esfuerzo seleccionando de una vasta biblioteca de "plantillas de vídeo" personalizables o comienza con un lienzo en blanco para un control creativo completo, utilizando nuestra robusta función de Plantillas y escenas.
Step 2
Personaliza el Contenido de tu Anuncio
Utiliza el intuitivo "editor de arrastrar y soltar" para añadir tus visuales, texto y activos de marca desde nuestra extensa Biblioteca de medios/soporte de stock. Refina tu anuncio con elementos dinámicos para captar la atención.
Step 3
Genera Voz en Off y Refina
Aprovecha nuestras capacidades de "creador de anuncios de vídeo AI" para generar automáticamente una "Generación de voz en off" profesional desde tu guion. Previsualiza tu creación para asegurarte de que representa perfectamente tu aplicación antes de finalizar.
Step 4
Exporta tu Vídeo Publicitario de Alta Calidad
Una vez satisfecho, "exporta" tu vídeo publicitario de "alta calidad" utilizando nuestra función de redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto. Optimízalo para varias plataformas, asegurando que tu mensaje llegue a tu audiencia de manera efectiva en todos los canales.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito y Testimonios de Aplicaciones

Transforma experiencias positivas de usuarios en testimonios de vídeo convincentes, construyendo confianza y fomentando nuevas inscripciones en la aplicación.

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis campañas creativas de anuncios en vídeo?

HeyGen es un creador de anuncios de vídeo AI que te permite crear vídeos de marketing atractivos con facilidad. Aprovecha nuestros avatares AI, extensa biblioteca de medios y plantillas de vídeo personalizables para dar vida a tu visión creativa rápidamente para tus anuncios en vídeo.

¿Ofrece HeyGen plantillas de vídeo personalizables para diversas necesidades?

Sí, HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables, diseñadas para adaptarse a varias plataformas de redes sociales y objetivos de marketing. Nuestro editor de arrastrar y soltar fácil de usar permite una personalización sencilla, asegurando que tus anuncios en vídeo destaquen.

¿Qué hace de HeyGen un creador de anuncios de vídeo en línea efectivo?

HeyGen se destaca como un creador de anuncios de vídeo en línea efectivo debido a su interfaz fácil de usar y potentes capacidades de AI. Ofrecemos generación de texto a vídeo, generación de voz en off y exportaciones de alta calidad, haciendo que el proceso de creación de anuncios sea eficiente y profesional.

¿Puedo integrar música y branding en mis vídeos de marketing con HeyGen?

Absolutamente. El creador de vídeos de marketing de HeyGen permite una integración de música sin problemas para establecer el tono adecuado para tus anuncios en vídeo. También puedes aplicar el logotipo y los colores de tu marca utilizando nuestros controles de branding para mantener la consistencia y profesionalismo.

