Creador de Videos Tutoriales de API para Contenido Automatizado

Automatiza la creación de videos atractivos sin esfuerzo. Genera videos tutoriales de alta calidad con locuciones y subtítulos usando nuestra potente capacidad de Texto a video desde guion.

477/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un video instructivo de 90 segundos dirigido a usuarios técnicos interesados en flujos de trabajo automatizados, mostrando específicamente cómo activar la generación de videos a través de cargas JSON. Adopta un estilo visual dinámico con diagramas de flujo de trabajo y demostraciones de interfaz de usuario limpias, acompañado de una pista de audio explicativa y atractiva. Muestra el poder de integrar HeyGen para crear videos con diversos "avatares de IA" para contenido personalizado a gran escala.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una guía de 2 minutos enfocada en desarrolladores que trabajan con NodeJS, demostrando la adición y personalización programática de subtítulos/captions a videos. La estética visual debe ser moderna y presentar fragmentos de código claros junto con el resultado visual, apoyado por una locución útil y amigable. Enfatiza cómo la funcionalidad de "Subtítulos/captions" de HeyGen mejora la accesibilidad y el compromiso del usuario a través de la API.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un tutorial práctico de 75 segundos para desarrolladores PHP, guiándolos en la construcción de una aplicación simple que aproveche la API de Texto a video. El video debe tener una progresión visual paso a paso, desde el código hasta el resultado generado, entregado con un tono de audio seguro e instructivo. Destaca lo fácil que es agregar automáticamente una "Generación de locución" de alta calidad desde texto, haciendo que la creación de contenido sea fluida para proyectos basados en PHP.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos Tutoriales de API

Crea sin esfuerzo videos tutoriales de API profesionales usando nuestras potentes funciones de automatización y herramientas intuitivas.

1
Step 1
Selecciona Tu Plantilla
Comienza eligiendo de la extensa biblioteca de "Plantillas y escenas" de HeyGen, proporcionando una base pulida y profesional para tu tutorial de API.
2
Step 2
Pega Tu Guion de API
Introduce tu detallado guion de tutorial de API, y nuestra función de "Texto a video desde guion" lo convertirá automáticamente en contenido visual dinámico.
3
Step 3
Añade Subtítulos Automatizados
Mejora la claridad y accesibilidad generando y añadiendo automáticamente "Subtítulos/captions" a tu video tutorial de API, haciendo que los pasos complejos sean fáciles de seguir.
4
Step 4
Genera e Integra
Utiliza la "API de creación de videos" de HeyGen para generar programáticamente tus videos tutoriales e integrarlos sin problemas en tus flujos de trabajo automatizados existentes para un despliegue eficiente de contenido.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Automatiza Videos Explicativos de API de Formato Corto

.

Utiliza la API de HeyGen para generar rápidamente clips de video concisos y atractivos desde texto para actualizaciones rápidas de API, consejos o contenido promocional para desarrolladores.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo apoya HeyGen la automatización de videos para desarrolladores?

HeyGen ofrece una robusta API de creación de videos diseñada para flujos de trabajo automatizados, permitiendo a los desarrolladores integrar la generación de texto a video sin problemas en sus aplicaciones usando lenguajes como PHP, NodeJS y JSON. Esto permite la generación eficiente de videos de formato corto y otros contenidos a gran escala.

¿Puedo generar videos directamente desde guiones de texto usando la API de HeyGen?

Sí, la potente API de Texto a video de HeyGen te permite generar fácilmente videos atractivos directamente desde tus guiones de texto. Puedes controlar programáticamente avatares de IA, locuciones desde texto e incluso agregar subtítulos/captions automatizados para mejorar la accesibilidad.

¿Qué características avanzadas están disponibles para la salida de video a través de la API de HeyGen?

Más allá de la creación básica de videos, la API de HeyGen permite la locución automatizada desde texto y la generación de subtítulos/captions, asegurando que tu contenido sea accesible y atractivo. Los desarrolladores también pueden utilizar plantillas y controles de marca para mantener la consistencia.

¿Es compatible la API de creación de videos de HeyGen con varios entornos de desarrollo?

Absolutamente. La API de creación de videos de HeyGen está diseñada para ser flexible, permitiendo la integración por parte de desarrolladores en diversas plataformas. Puedes aprovechar nuestra API para crear videos de alta calidad dentro de tus flujos de trabajo automatizados existentes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo