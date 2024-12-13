Creador de Vídeos de Apartamentos: Crea Recorridos de Propiedades Impresionantes

Los agentes inmobiliarios pueden crear fácilmente vídeos y recorridos virtuales de propiedades con generación de locuciones profesionales.

Crea un vídeo técnico conciso de 1 minuto, dirigido a agentes y corredores inmobiliarios, que demuestre cómo generar eficientemente vídeos de propiedades. El estilo visual debe ser limpio e instructivo, con una locución clara y profesional que guíe al espectador a través de los pasos para usar un creador de vídeos en línea, destacando las capacidades de "Edición Automática de Vídeos" de HeyGen para optimizar su flujo de trabajo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un recorrido virtual de 90 segundos dirigido a posibles inquilinos o compradores, mostrando un apartamento moderno. Este vídeo necesita un estilo visual inmersivo y acogedor con transiciones suaves, acompañado de una música de fondo invitante y una "Generación de locución" amigable narrando las características y comodidades clave, transformando eficazmente los esfuerzos de marketing inmobiliario.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de marca dinámico de 45 segundos para agencias inmobiliarias que buscan construir una presencia sólida en redes sociales. La estética visual debe ser moderna y enérgica, con música animada y un avatar de AI presentando una breve introducción de la agencia o una actualización rápida del mercado. Este vídeo debe resaltar cómo los "Vídeos de Marca" pueden elevar la huella digital de una agencia.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo detallado de 2 minutos para listados, diseñado para propietarios o agentes que deseen enfatizar los puntos de venta únicos de un apartamento específico. El estilo visual del vídeo debe ser elegante e informativo, con una narración calmada y descriptiva, utilizando los "Subtítulos/captions" de HeyGen para accesibilidad y claridad al detallar planos de planta, mejoras personalizadas y ventajas del vecindario, demostrando lo fácil que es personalizar el contenido de vídeo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Apartamentos

Crea Vídeos Inmobiliarios impresionantes sin esfuerzo con nuestro intuitivo creador de vídeos de apartamentos. Crea vídeos de listados atractivos para atraer a más posibles inquilinos.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Elige entre una diversa selección de plantillas de vídeo diseñadas específicamente para listados inmobiliarios y exhibiciones de propiedades. Esto utiliza nuestra función de 'Plantillas y escenas' para iniciar tu creación.
2
Step 2
Sube Tus Medios
Sube tus fotos de propiedades de alta calidad y clips de vídeo existentes directamente a tu proyecto. Nuestro 'Soporte de biblioteca de medios/stock' asegura que tengas todos tus recursos en un solo lugar, listos para personalizar tus vídeos de propiedades.
3
Step 3
Genera Locuciones Profesionales
Mejora tu listado con una narración profesional. Simplemente escribe tu guion, y nuestra función de 'Generación de locución' creará un audio convincente para tu vídeo de marketing inmobiliario.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Una vez completado, exporta tu creación del creador de vídeos de apartamentos en varios formatos de relación de aspecto adecuados para todas las plataformas. Nuestro 'Cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones' asegura que tu vídeo se vea genial en todas partes para un óptimo compartido.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito Inmobiliario

.

Destaca ventas de propiedades exitosas o testimonios de clientes con vídeos atractivos, construyendo confianza y credibilidad para tu marca inmobiliaria.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de propiedades?

HeyGen actúa como un creador de vídeos en línea intuitivo, permitiendo a los agentes inmobiliarios crear fácilmente vídeos profesionales de propiedades usando avatares de AI y capacidades de texto a vídeo sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo. Puedes generar rápidamente Vídeos de Listados atractivos para cualquier apartamento o propiedad.

¿Puedo personalizar los Vídeos Inmobiliarios con mi propia marca y medios?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote personalizar tus Vídeos Inmobiliarios con tu propio logo y colores de marca. Puedes subir fácilmente fotos y medios para personalizar tu contenido, asegurando que cada recorrido virtual de propiedades refleje tu marketing inmobiliario único.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador de vídeos de apartamentos eficiente?

HeyGen ofrece Edición Automática de Vídeos impulsada por AI y una rica selección de plantillas de vídeo para optimizar la creación de contenido de vídeos de apartamentos de alta calidad. Esto permite a los agentes inmobiliarios producir Vídeos Inmobiliarios atractivos para redes sociales de manera rápida y efectiva.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a optimizar el marketing de propiedades en diferentes plataformas?

HeyGen soporta el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones, asegurando que tus vídeos de marketing de propiedades estén perfectamente formateados para varias plataformas. Esta capacidad te permite generar Vídeos de Marca profesionales que funcionan bien en redes sociales y en diferentes canales en línea.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo