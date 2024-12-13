Creador de Videos de Alquiler de Apartamentos: Videos Inmobiliarios Rápidos y Profesionales

Produce Recorridos Virtuales Inmobiliarios atractivos para redes sociales con plantillas profesionales y nuestra potente generación de voz en off.

Crea un recorrido virtual vibrante de 45 segundos que muestre un moderno apartamento en el centro de la ciudad, dirigido a jóvenes profesionales que buscan un espacio de vida contemporáneo. El estilo visual debe ser luminoso y aireado, con transiciones suaves entre las habitaciones, complementado por una banda sonora contemporánea y animada. Utiliza las "Plantillas y escenas" de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación pulida que destaque las comodidades y el diseño únicos del apartamento.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un recorrido inmobiliario de 30 segundos para redes sociales diseñado para captar la atención de inquilinos ocupados que navegan por sus feeds, presentando fragmentos de testimonios genuinos de clientes. La estética visual debe ser dinámica, con cortes rápidos y atractivos y superposiciones de texto, acompañada de música de fondo moderna y enérgica. Aprovecha la función "Texto a video desde guion" de HeyGen para integrar sin problemas citas poderosas de testimonios, haciendo que el apartamento se sienta altamente recomendado y deseable.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video de alquiler de apartamento de 60 segundos cálido y acogedor, específicamente dirigido a familias que buscan un hogar espacioso y seguro. La presentación visual debe ser reconfortante y detallada, ofreciendo un recorrido completo por las características familiares, todo guiado por una voz en off amigable e informativa. Utiliza la "Generación de voz en off" de HeyGen para añadir una narrativa profesional y acogedora que detalle cada habitación y su potencial, creando una conexión emocional con los posibles inquilinos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea una plantilla de video inmobiliario concisa de 20 segundos para agentes que necesiten mostrar rápidamente nuevas propiedades, dirigida a posibles inquilinos que buscan resaltar rápidamente las comodidades clave. El estilo visual y de audio debe ser elegante, rápido y moderno, utilizando señales visuales impactantes y un fondo musical moderno y libre de derechos. Integra el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para enriquecer el video con imágenes o metraje de stock de alta calidad y relevante, mejorando el atractivo de la propiedad sin esfuerzo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Alquiler de Apartamentos

Crea videos de alquiler de apartamentos cautivadores con facilidad. Nuestra plataforma intuitiva te ayuda a producir recorridos virtuales inmobiliarios profesionales que atraen a más inquilinos.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una variedad de plantillas profesionales específicamente diseñadas para el sector inmobiliario y recorridos virtuales. Esto asegura un punto de partida pulido para tu video de alquiler de apartamentos.
2
Step 2
Añade tu Contenido
Sube fácilmente fotos, videos y texto descriptivo de la propiedad desde tu biblioteca de medios. Usa la interfaz de arrastrar y soltar para organizar tu contenido y personalizar tu video de alquiler de apartamentos.
3
Step 3
Genera Voz en Off
Mejora tu video inmobiliario con una narración atractiva. Utiliza nuestra función de generación de voz en off para crear comentarios que suenen naturales y que destaquen las características clave de la propiedad, dando vida a tu anuncio.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu video de alta calidad y expórtalo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Comparte tu video profesional de alquiler de apartamentos en recorridos inmobiliarios en redes sociales para maximizar la visibilidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Presenta Testimonios de Clientes

.

Genera testimonios en video auténticos de clientes satisfechos para construir confianza y credibilidad en tus servicios inmobiliarios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear recorridos virtuales inmobiliarios atractivos?

HeyGen es un potente creador de videos de alquiler de apartamentos, que ofrece plantillas profesionales específicamente diseñadas para el sector inmobiliario. Puedes crear fácilmente recorridos virtuales atractivos para mostrar propiedades de manera efectiva a posibles clientes.

¿Puede HeyGen convertir descripciones de texto en videos inmobiliarios profesionales?

Sí, la innovadora capacidad de texto a video de HeyGen te permite transformar descripciones de propiedades en videos inmobiliarios dinámicos con generación de voz en off profesional, optimizando tus esfuerzos de marketing inmobiliario.

¿Qué características hacen de HeyGen un editor de videos inmobiliarios eficiente?

HeyGen cuenta con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y una extensa biblioteca de medios, lo que facilita la creación de videos inmobiliarios de alta calidad. Esto te permite producir de manera eficiente varios tipos de contenido, incluidos recorridos inmobiliarios para redes sociales.

¿Ofrece HeyGen plantillas profesionales para la creación de videos inmobiliarios?

Absolutamente, HeyGen proporciona una amplia gama de plantillas profesionales específicamente adaptadas a las necesidades inmobiliarias. Actúa como un Agente de Video AI inteligente para ayudarte a producir rápidamente videos inmobiliarios de alta calidad sin necesidad de experiencia extensa en edición.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo