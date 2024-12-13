Creador de Vídeos de Formación en Anti Lavado de Dinero con IA para un Cumplimiento Fácil

Diseña formación en AML atractiva y efectiva con plantillas de vídeo personalizables, simplificando el cumplimiento normativo complejo para tu equipo.

Para los profesionales de Aprendizaje y Desarrollo, se necesita un vídeo explicativo de 1 minuto que demuestre cómo HeyGen simplifica la creación de contenido de vídeo impulsado por IA para la formación en AML. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con animaciones limpias y avatares de IA profesionales que ilustren el proceso desde el guion hasta el vídeo terminado, complementado por una voz en off de IA clara y autoritaria. Este vídeo destacará la eficiencia y facilidad de uso de las plantillas de vídeo personalizables de HeyGen para producir materiales de formación de alta calidad rápidamente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Un vídeo instructivo de 90 segundos, dirigido a Coordinadores de Formación Global y Oficiales de Cumplimiento, debe detallar las ventajas técnicas de usar HeyGen para una formación robusta en cumplimiento normativo. Visualmente, el vídeo necesita ser informativo y ligeramente formal, mostrando ejemplos de escenarios complejos de AML con superposiciones de texto en pantalla y una voz en off de IA sofisticada y multilingüe. Se enfatizará la capacidad de HeyGen para la generación de voz en off y subtítulos/captions para asegurar accesibilidad y alcance global para una formación integral en AML.
Prompt de Ejemplo 2
Produzca un segmento dinámico de microaprendizaje de 45 segundos para Empleados de Instituciones Financieras y Nuevos Contratados, centrado en identificar actividades sospechosas dentro de contextos de AML. El estilo visual debe ser rápido y basado en escenarios, utilizando vídeos atractivos con cortes rápidos entre ejemplos realistas de la biblioteca de medios, acompañado de una voz de IA enérgica pero clara. Demuestre cómo el texto a vídeo desde el guion puede generar rápidamente estas lecciones interactivas, haciendo que los temas complejos sean digeribles y memorables para un aprendizaje rápido.
Prompt de Ejemplo 3
Diseñe un vídeo de recorrido técnico de 2 minutos para Desarrolladores de Contenido de Formación y Técnicos de L&D, mostrando el proceso de generación de vídeo de extremo a extremo de HeyGen para contenido avanzado de software de formación en AML. El vídeo debe tener un estilo visual demostrativo y preciso, ilustrando la interfaz de la plataforma y el flujo de creación, utilizando avatares de IA profesionales. Enfóquese en cómo HeyGen facilita la creación de vídeos nativos de guion, incluyendo el cambio de tamaño de la relación de aspecto y exportaciones para su implementación en diversas plataformas de formación en cumplimiento de AML en línea, asegurando una entrega de contenido versátil.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación en Anti Lavado de Dinero

Produce rápidamente vídeos de formación en Anti Lavado de Dinero (AML) profesionales y atractivos con IA, agilizando la educación en cumplimiento para tu equipo.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Vídeo de Formación
Comienza escribiendo o pegando tu guion completo de formación en AML. Nuestra plataforma intuitiva utiliza esta capacidad de texto a vídeo desde el guion para generar las escenas iniciales del vídeo, transformando tu contenido en narrativas visuales.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para actuar como tu instructor experto. Estos avatares de IA entregarán tu contenido de AML, haciendo que tu formación sea tanto profesional como atractiva para los empleados.
3
Step 3
Añade Mejoras y Marca
Mejora tu vídeo con generación de voz en off profesional en múltiples idiomas y asegura la accesibilidad con subtítulos generados automáticamente. Personaliza con los controles de marca de tu empresa para un aspecto cohesivo.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Formación
Finaliza tu vídeo de formación en AML y expórtalo fácilmente en varios tamaños de relación de aspecto y exportaciones adecuadas para cualquier plataforma de aprendizaje. Distribuye tu formación digital de alta calidad en AML a los empleados para mejorar la comprensión y retención del cumplimiento.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejorar el Compromiso y la Retención del Aprendizaje

.

Aumenta la participación activa y la retención de conocimientos en la formación en AML creando contenido de vídeo dinámico, visualmente atractivo e interactivo impulsado por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación en AML?

HeyGen transforma guiones en vídeos de formación en AML profesionales utilizando herramientas avanzadas de creación de vídeo impulsadas por IA, con avatares de IA realistas y generación de voz en off sin fisuras, simplificando significativamente la producción de contenido para la formación digital en AML.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para el contenido de formación en cumplimiento de AML?

HeyGen ofrece plantillas de vídeo personalizables y controles de marca, permitiéndote adaptar tu formación en cumplimiento de AML a las directrices organizacionales específicas y necesidades de cumplimiento normativo. También puedes añadir subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y crear vídeos más atractivos.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en Anti Lavado de Dinero de manera rápida y rentable?

Absolutamente, HeyGen funciona como un eficiente creador de vídeos de formación en anti lavado de dinero, permitiendo la producción rápida de contenido digital de formación en AML de alta calidad. Esto ofrece una solución rentable para actualizar continuamente los módulos sobre prevención de delitos financieros.

¿Cómo asegura HeyGen que los vídeos de formación en AML sean atractivos y accesibles para audiencias diversas?

HeyGen mejora el compromiso en los vídeos de formación en AML ofreciendo avatares de IA realistas y voces en off multilingües, asegurando la accesibilidad para equipos globales. Junto con características como subtítulos/captions, HeyGen ayuda a entregar módulos de microaprendizaje efectivos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo