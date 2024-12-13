Para los profesionales de Aprendizaje y Desarrollo, se necesita un vídeo explicativo de 1 minuto que demuestre cómo HeyGen simplifica la creación de contenido de vídeo impulsado por IA para la formación en AML. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con animaciones limpias y avatares de IA profesionales que ilustren el proceso desde el guion hasta el vídeo terminado, complementado por una voz en off de IA clara y autoritaria. Este vídeo destacará la eficiencia y facilidad de uso de las plantillas de vídeo personalizables de HeyGen para producir materiales de formación de alta calidad rápidamente.

Generar Vídeo