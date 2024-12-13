Creador de Vídeos contra el Acoso para una Formación Efectiva de RRHH
Crea vídeos profesionales de formación contra el acoso con avatares de IA, asegurando una creación de contenido eficiente y cumplimiento legal.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo de 60 segundos basado en escenarios dirigido a todos los empleados, demostrando cómo identificar y reportar diversas formas de acoso, asegurando el Cumplimiento Legal. Este vídeo debe presentar avatares de IA empáticos actuando en situaciones comunes, apoyados por una voz en off informativa y tranquilizadora, para crear una experiencia atractiva con el creador de vídeos contra el acoso.
Crea un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de negocios y gerentes, destacando la facilidad y efectividad de los Vídeos de Formación sobre Acoso regulares. El estilo visual debe ser optimista y profesional, incorporando la marca corporativa, con una voz en off confiada generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen, enfatizando la creación eficiente de contenido.
Diseña un vídeo informativo conciso de 25 segundos para equipos remotos y anuncios a nivel de empresa, proporcionando una actualización rápida sobre los cambios recientes en las regulaciones de Cumplimiento Legal. Este vídeo requiere visuales modernos y atractivos y un tono amigable e informativo, mejorado con los Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad para todos los empleados que consumen Vídeos de Formación.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Amplía el Alcance y Contenido de la Formación.
Aprovecha la IA para producir rápidamente cursos extensos contra el acoso, alcanzando efectivamente a una fuerza laboral global.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Utiliza avatares de IA y vídeo dinámico para mejorar significativamente el compromiso y la retención de los aprendices en la formación de cumplimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen facilitar la creación de vídeos de formación efectivos contra el acoso para mi organización?
HeyGen te permite producir de manera eficiente vídeos de formación contra el acoso de alta calidad impulsados por IA. Utiliza nuestros avatares de IA y la función de convertir texto en vídeo desde un guion para crear contenido atractivo que cumpla con los estándares de cumplimiento legal para la formación sobre acoso en el lugar de trabajo y la formación de RRHH.
¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de IA eficiente para diversas necesidades de formación?
HeyGen es un creador de vídeos de IA integral que agiliza la creación eficiente de contenido para todos tus vídeos de formación. Con avatares de IA, voz en off de IA realista y la capacidad de generar vídeo directamente desde texto a vídeo desde un guion, puedes producir contenido educativo atractivo de manera rápida y a gran escala.
¿Puedo personalizar la marca y apariencia de mis vídeos de formación creados con HeyGen?
¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca en tus vídeos. También puedes seleccionar entre varios avatares de IA y plantillas de vídeo para mantener una apariencia consistente y profesional en todo tu contenido.
¿Cómo convierte HeyGen los guiones en vídeos completos con características como subtítulos?
HeyGen simplifica la generación de vídeos de principio a fin transformando tu texto en vídeo desde un guion. Nuestra plataforma genera automáticamente una voz en off de IA realista, y el generador de subtítulos de IA asegura que tus vídeos sean accesibles y fácilmente comprendidos por tu audiencia.