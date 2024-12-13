Creador de Vídeos contra el Acoso para una Formación Efectiva de RRHH

Crea vídeos profesionales de formación contra el acoso con avatares de IA, asegurando una creación de contenido eficiente y cumplimiento legal.

Desarrolla un vídeo profesional de 45 segundos para la Formación de Recursos Humanos que introduzca a los nuevos empleados en las políticas de la empresa contra el acoso, utilizando visuales claros y directos y un tono de audio tranquilizador para explicar los conceptos clave. El vídeo debe aprovechar la capacidad de HeyGen de convertir texto en vídeo desde un guion para agilizar la creación de contenido para la formación crucial sobre acoso en el lugar de trabajo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de 60 segundos basado en escenarios dirigido a todos los empleados, demostrando cómo identificar y reportar diversas formas de acoso, asegurando el Cumplimiento Legal. Este vídeo debe presentar avatares de IA empáticos actuando en situaciones comunes, apoyados por una voz en off informativa y tranquilizadora, para crear una experiencia atractiva con el creador de vídeos contra el acoso.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a propietarios de negocios y gerentes, destacando la facilidad y efectividad de los Vídeos de Formación sobre Acoso regulares. El estilo visual debe ser optimista y profesional, incorporando la marca corporativa, con una voz en off confiada generada usando la función de generación de voz en off de HeyGen, enfatizando la creación eficiente de contenido.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo conciso de 25 segundos para equipos remotos y anuncios a nivel de empresa, proporcionando una actualización rápida sobre los cambios recientes en las regulaciones de Cumplimiento Legal. Este vídeo requiere visuales modernos y atractivos y un tono amigable e informativo, mejorado con los Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la accesibilidad para todos los empleados que consumen Vídeos de Formación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos contra el Acoso

Crea sin esfuerzo vídeos de formación contra el acoso profesionales y conformes con la ley con IA, asegurando un lugar de trabajo seguro y respetuoso para todos.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion completo, enfocándote en las pautas esenciales para la formación sobre acoso en el lugar de trabajo. Esto forma la base para tu "Texto a vídeo desde un guion".
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de "avatares de IA" para presentar tu mensaje contra el acoso, asegurando una entrega profesional y atractiva que resuene con tu audiencia.
3
Step 3
Aplica la Marca y Mejora
Utiliza los "Controles de marca (logotipo, colores)" para personalizar tu vídeo, añadiendo la identidad de tu empresa y mejorando aún más la claridad con opciones como el "Generador de Subtítulos de IA" para la accesibilidad.
4
Step 4
Exporta e Integra
Finaliza tu vídeo de formación y "Expórtalo" en el formato deseado. Intégralo sin problemas en tu Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) existente para una fácil distribución y seguimiento, apoyando las "Integraciones LMS".

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Complejos de Cumplimiento

.

Transforma regulaciones complejas contra el acoso en contenido de vídeo claro y fácilmente comprensible para una mejor comprensión y cumplimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen facilitar la creación de vídeos de formación efectivos contra el acoso para mi organización?

HeyGen te permite producir de manera eficiente vídeos de formación contra el acoso de alta calidad impulsados por IA. Utiliza nuestros avatares de IA y la función de convertir texto en vídeo desde un guion para crear contenido atractivo que cumpla con los estándares de cumplimiento legal para la formación sobre acoso en el lugar de trabajo y la formación de RRHH.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de IA eficiente para diversas necesidades de formación?

HeyGen es un creador de vídeos de IA integral que agiliza la creación eficiente de contenido para todos tus vídeos de formación. Con avatares de IA, voz en off de IA realista y la capacidad de generar vídeo directamente desde texto a vídeo desde un guion, puedes producir contenido educativo atractivo de manera rápida y a gran escala.

¿Puedo personalizar la marca y apariencia de mis vídeos de formación creados con HeyGen?

¡Absolutamente! HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca en tus vídeos. También puedes seleccionar entre varios avatares de IA y plantillas de vídeo para mantener una apariencia consistente y profesional en todo tu contenido.

¿Cómo convierte HeyGen los guiones en vídeos completos con características como subtítulos?

HeyGen simplifica la generación de vídeos de principio a fin transformando tu texto en vídeo desde un guion. Nuestra plataforma genera automáticamente una voz en off de IA realista, y el generador de subtítulos de IA asegura que tus vídeos sean accesibles y fácilmente comprendidos por tu audiencia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo