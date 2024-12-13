Creador de Vídeos de Formación Antiacoso: Rápido y Efectivo

Produce rápidamente vídeos de formación personalizados para el cumplimiento legal usando texto a vídeo desde guion.

Crea un vídeo de formación antiacoso de 45 segundos, acogedor y profesional, para nuevos empleados. Este vídeo debe contar con un avatar de IA amigable que explique el compromiso de la empresa con un entorno laboral respetuoso, utilizando los avatares de IA de HeyGen y la generación de voz en off para una introducción clara y atractiva a los vídeos de formación antiacoso.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de 60 segundos, atractivo y basado en escenarios, para todos los empleados, diseñado como un repaso de la formación sobre acoso en el lugar de trabajo. El estilo visual y de audio debe ser ilustrativo y claro, detallando una interacción común en el lugar de trabajo y las respuestas adecuadas, fácilmente generado a partir de tu guion usando la función de texto a vídeo de HeyGen con subtítulos esenciales.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos, directo y autoritario, para gerentes y líderes de equipo. Esta pieza informativa debe delinear claramente sus responsabilidades respecto al Cumplimiento Legal y la política de prevención de acoso de la empresa, aprovechando las plantillas y escenas profesionales de HeyGen y el soporte de su diversa biblioteca de medios/stock para crear un mensaje impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo inclusivo y accesible de 75 segundos para equipos remotos, abordando el acoso en entornos virtuales. El estilo visual y de audio moderno debe asegurar claridad en varios dispositivos, destacando la importancia de la creación de contenido eficiente para equipos distribuidos. Asegura un amplio alcance utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen y subtítulos completos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Formación Antiacoso

Crea vídeos de formación antiacoso profesionales y legalmente conformes de manera eficiente con avatares de IA, plantillas personalizables e integraciones fluidas.

1
Step 1
Crea tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza introduciendo tu guion de vídeo personalizado o elige de una biblioteca de plantillas de vídeos de formación. Este potente creador de vídeos de formación antiacoso permite una creación de contenido eficiente aprovechando las capacidades de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona Presentadores de IA y Personaliza
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para transmitir tu mensaje, creando tutoriales atractivos. Aplica los colores y el logo de tu marca usando controles de marca para asegurar que tus vídeos de formación personalizados se alineen con la identidad de tu empresa.
3
Step 3
Añade Visuales y Mejora la Accesibilidad
Mejora tus vídeos de formación antiacoso con clips de vídeo basados en escenarios, medios de stock y generación profesional de voz en off. Asegura el cumplimiento legal y la inclusividad añadiendo subtítulos automáticos a tu contenido.
4
Step 4
Exporta e Integra con LMS
Finaliza tus vídeos de formación antiacoso profesionales exportándolos en varios formatos de relación de aspecto. Integra fácilmente tu contenido de formación en RRHH terminado con tu LMS existente usando integraciones robustas de LMS para una distribución fluida a los empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Conceptos Legales Complejos

Utiliza la IA para simplificar políticas antiacoso intrincadas y requisitos de cumplimiento legal en formatos de vídeo claros, comprensibles y accesibles.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación antiacoso?

HeyGen te permite producir rápidamente vídeos de formación antiacoso profesionales utilizando avanzados avatares de IA y capacidades de texto a vídeo. Esta eficiente creación de contenido optimiza tus esfuerzos de formación en RRHH, haciendo que temas complejos sean accesibles y atractivos para todos los empleados.

¿Puede HeyGen personalizar el contenido de formación antiacoso para reflejar la marca de mi organización?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos para asegurar que tus vídeos de formación personalizados se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes integrar tu logo, colores específicos y usar varias plantillas de vídeos de formación para crear una formación antiacoso profesional y de marca.

¿Qué hace a HeyGen efectivo para la formación sobre acoso en el lugar de trabajo basada en escenarios?

HeyGen sobresale en la creación de contenido de vídeo atractivo basado en escenarios con presentadores de IA realistas que hablan directamente desde tu guion de vídeo. Este enfoque te permite desarrollar situaciones convincentes para la formación sobre acoso en el lugar de trabajo, asegurando una experiencia de aprendizaje memorable e impactante para los empleados.

¿Cómo puede HeyGen apoyar el cumplimiento legal en la educación sobre políticas de prevención de acoso?

HeyGen permite la producción de vídeos de formación consistentes y de alta calidad, cruciales para el cumplimiento legal en la educación sobre políticas de prevención de acoso. Con características como la generación clara de voz en off y subtítulos automáticos, HeyGen asegura que tu mensaje se comunique efectivamente y sea accesible, fortaleciendo tus iniciativas de seguridad en el lugar de trabajo.

