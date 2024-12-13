Generador Anti-Acoso: Crea Formación Atractiva

Optimiza la formación de empleados y asegura el cumplimiento legal con nuestro generador anti-acoso, creando vídeos atractivos sin esfuerzo con avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación de 45 segundos para nuevos empleados, centrado en fomentar una cultura laboral más segura. El estilo visual debe ser amigable y accesible, con diversos avatares de IA representando diferentes escenarios laborales, acompañados de un tono de audio cálido y alentador. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para dar vida a estos escenarios sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo autoritario de 90 segundos para propietarios de negocios y departamentos legales, destacando la importancia del cumplimiento legal en la formación sobre acoso laboral. El estilo visual debe ser serio y factual, incorporando gráficos informativos y una voz en off clara y precisa, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para una presentación estructurada.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo dinámico de 30 segundos dirigido a gerentes, ofreciendo consejos rápidos para una formación efectiva de empleados y concienciación sobre políticas anti-acoso. El estilo visual debe ser ilustrativo e impactante, con una voz segura y enérgica, asegurando claridad a través de los Subtítulos automáticos de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Formación Anti-Acoso

Crea fácilmente vídeos de formación en prevención del acoso completos y atractivos para un lugar de trabajo más seguro y legalmente conforme con el creador de vídeos de IA de HeyGen.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Formación
Comienza pegando tu guion de política anti-acoso directamente en HeyGen. Nuestra IA transformará tu texto en una narración hablada atractiva utilizando nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA realistas para presentar tu formación sobre acoso laboral. Personaliza su apariencia para que coincida perfectamente con la imagen profesional de tu marca.
3
Step 3
Añade Subtítulos Automáticos
Mejora la accesibilidad y comprensión para todos los empleados añadiendo fácilmente subtítulos/captions automáticos a tus vídeos de formación. Asegúrate de que tu mensaje se entienda claramente.
4
Step 4
Genera Tu Vídeo de Formación
Con un solo clic, tu vídeo de formación en prevención del acoso de alta calidad será generado por nuestro creador de vídeos de IA, listo para promover la formación y concienciación para un lugar de trabajo más seguro.

Casos de Uso

Generación Rápida de Contenido

Produce rápidamente clips de concienciación sobre el acoso o vídeos basados en escenarios utilizando IA desde guion, ahorrando tiempo y recursos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como Generador de Formación Anti-Acoso para empresas?

HeyGen optimiza la creación de vídeos de formación sobre acoso laboral atractivos convirtiendo tus guiones en contenido profesional potenciado por IA. Este enfoque innovador ayuda a asegurar el cumplimiento legal y fomenta un entorno laboral más seguro para todos los empleados.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos personalizados de formación en prevención del acoso?

HeyGen empodera a los usuarios con un creador de vídeos intuitivo de IA que transforma texto a vídeo desde tus guiones, presentando una amplia gama de avatares de IA. Puedes utilizar plantillas y escenas listas para usar, junto con amplias opciones de personalización, para producir vídeos de formación en prevención del acoso impactantes adaptados a las necesidades específicas de tu organización.

¿Puede HeyGen mejorar el compromiso y la accesibilidad de la formación de empleados sobre prevención del acoso?

Absolutamente. HeyGen utiliza avatares de IA realistas y voces en off profesionales para ofrecer contenido cautivador, aumentando significativamente el compromiso en los programas de formación de empleados. Además, la plataforma ofrece subtítulos/captions automáticos, asegurando que tus mensajes críticos anti-acoso sean accesibles para una audiencia más amplia.

¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de marca en los materiales de formación anti-acoso en el lugar de trabajo?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logotipo, colores y medios de tu empresa en todos tus vídeos de formación. Esto asegura que tus iniciativas de formación y concienciación anti-acoso mantengan una apariencia profesional y unificada en todo tu lugar de trabajo.

