Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación en cumplimiento de 90 segundos dirigido a oficiales de cumplimiento corporativo y equipos de L&D, centrándose específicamente en escenarios de formación ética. El enfoque visual debe basarse en escenarios, presentando avatares de IA profesionales interactuando en situaciones realistas de trabajo, entregado con una voz en off calmada y autoritaria. Destaca cómo los avatares de IA de HeyGen proporcionan un presentador consistente y atractivo para mensajes críticos de cumplimiento, fomentando una mejor comprensión y retención.
Produce un vídeo dinámico de 2 minutos diseñado para pequeñas y medianas empresas y gerentes de RRHH, sirviendo como un creador efectivo de vídeos de formación anticorrupción. El estilo visual y de audio debe ser atractivo e informativo, utilizando una diversa gama de Plantillas y escenas de HeyGen para presentar conceptos de concienciación sobre el cumplimiento corporativo de manera vívida. El vídeo debe mezclar visuales estilo infografía con segmentos de avatares profesionales, apoyado por una banda sonora motivadora e informativa para mantener el interés de la audiencia.
Diseña un vídeo conciso de 45 segundos para mejorar el compromiso con los vídeos de Formación de Empleados en la Lucha contra la Corrupción, dirigido a empleados de todos los niveles, incluidos equipos internacionales. Emplea un estilo visual corto e impactante con metraje de archivo relevante o iconos animados que transmitan seriedad sin ser demasiado dramáticos, acompañado de un mensaje claro y conciso. Muestra la función de generación de Voz en off de HeyGen, demostrando cómo una narración precisa y multilingüe puede entregar eficazmente mensajes críticos anticorrupción a nivel global.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escalar la Formación en Cumplimiento Global.
Crea y difunde eficientemente un gran volumen de cursos de formación anticorrupción, extendiendo la concienciación crítica a una fuerza laboral global y socios.
Mejorar el Compromiso y la Retención en la Formación.
Utiliza Avatares de IA para elaborar contenido de formación ética convincente, asegurando un mayor compromiso de los empleados y una mejor retención de la información crucial de cumplimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo potencian los Avatares de IA y la tecnología de Texto a vídeo las soluciones de formación en cumplimiento de HeyGen?
HeyGen utiliza avanzados "Avatares de IA" y tecnología de "Texto a vídeo" dentro de su "plataforma de vídeo con IA" para transformar guiones en atractivos "vídeos de formación en cumplimiento". Esto permite una "Generación de Vídeo de Extremo a Extremo" eficiente para una efectiva "concienciación sobre el cumplimiento corporativo".
¿Pueden los equipos de L&D usar HeyGen para crear vídeos de formación para empleados atractivos sin amplias habilidades de producción de vídeo?
Absolutamente. HeyGen proporciona "Plantillas y escenas" intuitivas y una interfaz fácil de usar, empoderando a los "equipos de L&D" para producir "Vídeos de Formación para Empleados" y "Vídeos Explicativos" de alta calidad y atractivos. La plataforma simplifica todo el proceso, asegurando el "compromiso con el vídeo" sin requerir habilidades técnicas complejas.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar y marcar contenido de formación para la concienciación ética?
HeyGen ofrece robustos "controles de marca" que incluyen logotipos personalizados y esquemas de color para mantener la identidad corporativa en todos los materiales de "formación ética". Los usuarios también pueden integrar sus propios medios o utilizar el "soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para personalizar aún más los vídeos de "concienciación sobre el cumplimiento corporativo".
¿Cómo mejora la capacidad de "Texto a vídeo" de HeyGen el desarrollo de la formación anticorrupción?
La función de "Texto a vídeo" de HeyGen es central en su papel como "creador de vídeos de formación anticorrupción". Permite a los usuarios convertir rápidamente contenido escrito en vídeos dinámicos con diversos "Avatares de IA", haciendo que la entrega de temas complejos de "Lucha contra la Corrupción" sea más accesible e impactante para el "e-learning".