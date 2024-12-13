Tu Creador de Vídeos de Formación Anticorrupción

Empodera a tus equipos de L&D para crear rápidamente vídeos de formación en cumplimiento atractivos usando avatares de IA, aumentando la concienciación sobre el cumplimiento corporativo y el compromiso con los vídeos.

Crea un vídeo explicativo convincente de 1 minuto dirigido a equipos de L&D y formadores corporativos con conocimientos tecnológicos, demostrando cómo HeyGen funciona como una innovadora plataforma de vídeo con IA. El estilo visual debe ser limpio y profesional, incorporando grabaciones de pantalla de la interfaz intuitiva, acompañadas de una voz en off clara y segura. Enfatiza la facilidad de generar contenido profesional aprovechando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para transformar información compleja de cumplimiento en lecciones visuales atractivas.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación en cumplimiento de 90 segundos dirigido a oficiales de cumplimiento corporativo y equipos de L&D, centrándose específicamente en escenarios de formación ética. El enfoque visual debe basarse en escenarios, presentando avatares de IA profesionales interactuando en situaciones realistas de trabajo, entregado con una voz en off calmada y autoritaria. Destaca cómo los avatares de IA de HeyGen proporcionan un presentador consistente y atractivo para mensajes críticos de cumplimiento, fomentando una mejor comprensión y retención.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 2 minutos diseñado para pequeñas y medianas empresas y gerentes de RRHH, sirviendo como un creador efectivo de vídeos de formación anticorrupción. El estilo visual y de audio debe ser atractivo e informativo, utilizando una diversa gama de Plantillas y escenas de HeyGen para presentar conceptos de concienciación sobre el cumplimiento corporativo de manera vívida. El vídeo debe mezclar visuales estilo infografía con segmentos de avatares profesionales, apoyado por una banda sonora motivadora e informativa para mantener el interés de la audiencia.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 45 segundos para mejorar el compromiso con los vídeos de Formación de Empleados en la Lucha contra la Corrupción, dirigido a empleados de todos los niveles, incluidos equipos internacionales. Emplea un estilo visual corto e impactante con metraje de archivo relevante o iconos animados que transmitan seriedad sin ser demasiado dramáticos, acompañado de un mensaje claro y conciso. Muestra la función de generación de Voz en off de HeyGen, demostrando cómo una narración precisa y multilingüe puede entregar eficazmente mensajes críticos anticorrupción a nivel global.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Formación Anticorrupción

Desarrolla rápidamente vídeos de formación anticorrupción atractivos y conformes con la plataforma de IA de HeyGen, diseñada para que los equipos de L&D fomenten eficientemente la concienciación sobre el cumplimiento corporativo.

1
Step 1
Crea tu Guion o Selecciona una Plantilla
Comienza pegando tu guion de formación anticorrupción, o elige entre una biblioteca de plantillas y escenas profesionales para estructurar rápidamente tu contenido para un aprendizaje efectivo.
2
Step 2
Elige un Presentador Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA realistas para ser la cara de tu formación. Estos avatares entregarán tu mensaje con claridad y profesionalismo, mejorando el compromiso.
3
Step 3
Aplica Marca y Mejora Visuales
Integra el logotipo de tu empresa y los colores de la marca utilizando controles de marca intuitivos. También puedes añadir visuales relevantes para ilustrar mejor conceptos complejos y fortalecer tus esfuerzos de concienciación sobre el cumplimiento corporativo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Formación
Genera tu vídeo de alta calidad en varios formatos de aspecto y expórtalo para su distribución en todas tus plataformas de aprendizaje, asegurando que tu Formación para Empleados llegue a todos de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Directrices Éticas Complejas

.

Transforma regulaciones anticorrupción complejas en explicaciones en vídeo claras y comprensibles, mejorando la comprensión de los empleados y la adherencia al cumplimiento ético.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo potencian los Avatares de IA y la tecnología de Texto a vídeo las soluciones de formación en cumplimiento de HeyGen?

HeyGen utiliza avanzados "Avatares de IA" y tecnología de "Texto a vídeo" dentro de su "plataforma de vídeo con IA" para transformar guiones en atractivos "vídeos de formación en cumplimiento". Esto permite una "Generación de Vídeo de Extremo a Extremo" eficiente para una efectiva "concienciación sobre el cumplimiento corporativo".

¿Pueden los equipos de L&D usar HeyGen para crear vídeos de formación para empleados atractivos sin amplias habilidades de producción de vídeo?

Absolutamente. HeyGen proporciona "Plantillas y escenas" intuitivas y una interfaz fácil de usar, empoderando a los "equipos de L&D" para producir "Vídeos de Formación para Empleados" y "Vídeos Explicativos" de alta calidad y atractivos. La plataforma simplifica todo el proceso, asegurando el "compromiso con el vídeo" sin requerir habilidades técnicas complejas.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar y marcar contenido de formación para la concienciación ética?

HeyGen ofrece robustos "controles de marca" que incluyen logotipos personalizados y esquemas de color para mantener la identidad corporativa en todos los materiales de "formación ética". Los usuarios también pueden integrar sus propios medios o utilizar el "soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para personalizar aún más los vídeos de "concienciación sobre el cumplimiento corporativo".

¿Cómo mejora la capacidad de "Texto a vídeo" de HeyGen el desarrollo de la formación anticorrupción?

La función de "Texto a vídeo" de HeyGen es central en su papel como "creador de vídeos de formación anticorrupción". Permite a los usuarios convertir rápidamente contenido escrito en vídeos dinámicos con diversos "Avatares de IA", haciendo que la entrega de temas complejos de "Lucha contra la Corrupción" sea más accesible e impactante para el "e-learning".

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo