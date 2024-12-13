Generador de Vídeos de Formación contra el Sesgo para un DEI Atractivo para los Empleados
Transforma tu guion en potentes vídeos de formación contra el sesgo en minutos utilizando nuestras avanzadas capacidades de Texto a vídeo y avatares de IA diversos.
Desarrolla un clip de concienciación de 30 segundos sobre 'vídeos de diversidad' para todos los empleados de la empresa, con el objetivo de fomentar un entorno de 'vídeos educativos'. Emplea un estilo visual vibrante con elementos de marca personalizados y una banda sonora inspiradora. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen para convertir sin problemas un mensaje convincente en visuales dinámicos, asegurando una experiencia clara y atractiva.
Crea un vídeo conciso de 60 segundos de repaso sobre 'formación en cumplimiento' para el personal existente, abordando un 'escenario de sesgo inconsciente' con un estilo directo e informativo. El audio debe contar con una locución profesional, y los visuales deben incluir gráficos simples e ilustrativos. Asegura la accesibilidad total utilizando la generación de locuciones de HeyGen para una narración natural y Subtítulos/captions para una visualización de texto clara.
Diseña un fragmento dinámico de 15 segundos de 'vídeos para redes sociales' para promover una 'cultura inclusiva' tanto interna como externamente. El estilo visual debe ser rápido y visualmente atractivo, incorporando música animada. Este vídeo debe utilizar eficazmente las Plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida y el redimensionamiento y exportación de Aspecto-ratio para optimizar en varias plataformas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Ampliar el Alcance de la Formación DEI.
Desarrolla y entrega cursos completos de formación contra el sesgo y DEI de manera eficiente a una fuerza laboral global.
Mejorar la Eficacia de la Formación contra el Sesgo.
Utiliza la IA para crear vídeos de formación contra el sesgo dinámicos y atractivos que mejoren la retención de los aprendices y el impacto.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de contenido creativo para vídeos de formación?
HeyGen te permite generar fácilmente vídeos de formación atractivos utilizando avatares de IA realistas y potentes capacidades de Texto a vídeo, transformando tu guion en contenido visual dinámico. Esto agiliza tu proceso de creación de vídeos manteniendo un alto estándar creativo.
¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para vídeos personalizados?
HeyGen proporciona controles de marca integrales, permitiéndote integrar el logo y los colores de tu marca sin problemas en vídeos de formación u otro contenido. Utiliza plantillas personalizadas y avatares de IA para crear experiencias de aprendizaje únicas y personalizadas que se alineen con la identidad de tu organización.
¿HeyGen admite locuciones de IA y múltiples idiomas para audiencias diversas?
Absolutamente, HeyGen cuenta con avanzadas capacidades de locuciones de IA y traducción, permitiéndote producir vídeos con audio multilingüe y Subtítulos/captions precisos. Esto asegura que tu mensaje llegue a una audiencia global de manera efectiva e inclusiva.
¿Puede HeyGen ayudar a agilizar la producción de vídeos educativos?
HeyGen agiliza significativamente la producción de vídeos educativos de alta calidad al convertir tu guion claro y convincente en contenido de vídeo profesional con facilidad. Sus características de edición intuitivas y el Asistente de IA reducen el tiempo y esfuerzo típicamente asociados con la creación de vídeos.