Generador de Vídeos de Formación contra el Sesgo para un DEI Atractivo para los Empleados

Transforma tu guion en potentes vídeos de formación contra el sesgo en minutos utilizando nuestras avanzadas capacidades de Texto a vídeo y avatares de IA diversos.

Produce un vídeo introductorio profesional de 45 segundos sobre 'formación contra el sesgo' para nuevos empleados, dirigido a los equipos de L&D y RRHH para su implementación. El estilo visual debe ser limpio y corporativo, con avatares de IA diversos presentando escenarios comunes, complementado por una narración de audio amigable y clara. Este vídeo aprovecha los avatares de IA de HeyGen para crear 'vídeos de formación para empleados' que sean impactantes y fáciles de relacionar.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un clip de concienciación de 30 segundos sobre 'vídeos de diversidad' para todos los empleados de la empresa, con el objetivo de fomentar un entorno de 'vídeos educativos'. Emplea un estilo visual vibrante con elementos de marca personalizados y una banda sonora inspiradora. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen para convertir sin problemas un mensaje convincente en visuales dinámicos, asegurando una experiencia clara y atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo conciso de 60 segundos de repaso sobre 'formación en cumplimiento' para el personal existente, abordando un 'escenario de sesgo inconsciente' con un estilo directo e informativo. El audio debe contar con una locución profesional, y los visuales deben incluir gráficos simples e ilustrativos. Asegura la accesibilidad total utilizando la generación de locuciones de HeyGen para una narración natural y Subtítulos/captions para una visualización de texto clara.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un fragmento dinámico de 15 segundos de 'vídeos para redes sociales' para promover una 'cultura inclusiva' tanto interna como externamente. El estilo visual debe ser rápido y visualmente atractivo, incorporando música animada. Este vídeo debe utilizar eficazmente las Plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida y el redimensionamiento y exportación de Aspecto-ratio para optimizar en varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación contra el Sesgo

Crea sin esfuerzo vídeos de formación contra el sesgo impactantes para tu equipo con avatares de IA y texto a vídeo, fomentando una cultura inclusiva de manera eficiente.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion de formación contra el sesgo. Nuestra función de Texto a vídeo transforma tu texto en un diálogo de sonido natural, asegurando que tu mensaje sea claro y convincente.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu mensaje. Estos avatares de IA entregan tu contenido de manera atractiva, haciendo que temas complejos sean más comprensibles para los aprendices.
3
Step 3
Aplica Marca y Mejoras
Integra el logo y los colores de tu marca utilizando los controles de Marca. Añade locuciones profesionales de IA y Subtítulos/captions precisos para mejorar la accesibilidad y el compromiso de tu audiencia.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación
Una vez finalizado, exporta fácilmente tu vídeo de formación contra el sesgo en varios redimensionamientos y exportaciones de Aspecto-ratio para su distribución en todas tus plataformas preferidas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Conceptos Complejos de Sesgo

Simplifica conceptos intrincados de sesgo y diversidad en contenido de vídeo fácilmente digerible para una mejor comprensión y aplicación.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de contenido creativo para vídeos de formación?

HeyGen te permite generar fácilmente vídeos de formación atractivos utilizando avatares de IA realistas y potentes capacidades de Texto a vídeo, transformando tu guion en contenido visual dinámico. Esto agiliza tu proceso de creación de vídeos manteniendo un alto estándar creativo.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para vídeos personalizados?

HeyGen proporciona controles de marca integrales, permitiéndote integrar el logo y los colores de tu marca sin problemas en vídeos de formación u otro contenido. Utiliza plantillas personalizadas y avatares de IA para crear experiencias de aprendizaje únicas y personalizadas que se alineen con la identidad de tu organización.

¿HeyGen admite locuciones de IA y múltiples idiomas para audiencias diversas?

Absolutamente, HeyGen cuenta con avanzadas capacidades de locuciones de IA y traducción, permitiéndote producir vídeos con audio multilingüe y Subtítulos/captions precisos. Esto asegura que tu mensaje llegue a una audiencia global de manera efectiva e inclusiva.

¿Puede HeyGen ayudar a agilizar la producción de vídeos educativos?

HeyGen agiliza significativamente la producción de vídeos educativos de alta calidad al convertir tu guion claro y convincente en contenido de vídeo profesional con facilidad. Sus características de edición intuitivas y el Asistente de IA reducen el tiempo y esfuerzo típicamente asociados con la creación de vídeos.

