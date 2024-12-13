Construye Equipos Inclusivos con Nuestro Creador de Formación Anti-Sesgo
Empodera a los empleados para fomentar la diversidad, equidad e inclusión a través de cursos de formación online personalizados y atractivos usando texto a vídeo desde guion.
Desarrolla un vídeo tutorial de 60 segundos dirigido a formadores y creadores de contenido, destacando la simplicidad de producir cursos de formación online personalizados para iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. El vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico y moderno con música de fondo animada, demostrando la rápida conversión de un guion en un módulo de formación atractivo. Enfatiza la función de texto a vídeo de HeyGen para mostrar cómo los conceptos complejos pueden ser articulados y animados fácilmente, subrayando el mensaje de crear experiencias de formación verdaderamente atractivas.
Produce un vídeo motivacional de 30 segundos para ejecutivos y líderes de equipo, subrayando el impacto positivo de un lugar de trabajo inclusivo en la moral y productividad del equipo. El estilo visual y de audio debe ser inspirador y cálido, utilizando una combinación de metraje aspiracional y música de fondo suave, con testimonios en pantalla. Demuestra claramente la efectividad de los subtítulos automáticos de HeyGen para garantizar la accesibilidad y una comprensión más amplia del mensaje DEI entre todos los empleados, fomentando un entorno verdaderamente unificado.
Crea un vídeo promocional de 50 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas e instituciones educativas, ilustrando cómo un creador de formación anti-sesgo puede simplificar la creación de formación efectiva a ritmo propio. La estética del vídeo debe ser informativa y amigable, guiando a los espectadores a través del proceso intuitivo de seleccionar y personalizar contenido pre-diseñado. Destaca cómo la rica biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen simplifica la producción de materiales de formación de alta calidad e impacto, haciéndolos accesibles para organizaciones de todos los tamaños.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Amplía el Alcance de la Formación y el Volumen de Cursos.
Genera rápidamente cursos de formación online personalizados, ampliando el alcance y facilitando la educación anti-sesgo de manera efectiva.
Mejora el Compromiso y la Retención de la Formación.
Aprovecha los avatares de IA y el texto a vídeo para hacer la Formación sobre Sesgos Inconscientes más atractiva, mejorando la retención de los alumnos y el impacto.
Preguntas Frecuentes
¿Qué papel juega HeyGen en el desarrollo de una formación anti-sesgo efectiva?
HeyGen empodera a las organizaciones para crear vídeos de formación anti-sesgo y sobre Sesgos Inconscientes utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde guion. Esto ayuda a fomentar un lugar de trabajo inclusivo y apoya las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión con contenido de formación atractivo.
¿Ofrece HeyGen opciones de personalización para cursos de formación online a medida?
Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para cursos de formación online a medida, incluyendo una variedad de plantillas y escenas y controles de marca. Esto permite a las empresas crear contenido de vídeo personalizado para los empleados, facilitando una formación a ritmo propio efectiva que resuene con sus necesidades específicas.
¿Cómo hace HeyGen que la creación de vídeos de formación atractivos sea eficiente para un lugar de trabajo inclusivo?
HeyGen agiliza el proceso de producción de vídeos de formación atractivos para un lugar de trabajo inclusivo utilizando Agentes de Vídeo de IA. Con texto a vídeo desde guion y subtítulos automáticos, las organizaciones pueden desarrollar rápidamente contenido de alta calidad que comunique eficazmente conceptos importantes a todos los empleados.
¿Pueden integrarse los vídeos de HeyGen en los sistemas de gestión de aprendizaje existentes para los empleados?
Sí, los vídeos de HeyGen están diseñados para una fácil integración en LMS, permitiendo a las organizaciones desplegar sin problemas cursos de formación online personalizados para los empleados. Esto apoya las iniciativas de formación a ritmo propio, haciendo sencillo gestionar y distribuir contenido de vídeo atractivo dentro de su infraestructura existente.