Crea vídeos cautivadores de resumen del año sin esfuerzo con plantillas de vídeo dinámicas y funciones de AI. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para personalizar tu historia.

Crea un cautivador vídeo personal de 'resumen del año' de 45 segundos diseñado para compartir 'recuerdos personales' apreciados con amigos y familiares en redes sociales, adoptando un estilo visual optimista y nostálgico con música de fondo cálida e invitante, mejorado por la eficiente generación de voz en off de HeyGen para narrar momentos clave.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una presentación profesional de 'Creador de Vídeos de Revisión Anual' de 60 segundos dirigida a los interesados de la empresa y clientes clave, mostrando un año de logros empresariales con visuales limpios y basados en datos y un tono seguro y articulado, utilizando los avatares de AI de HeyGen para una entrega pulida y atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una pieza dinámica de 'vídeos de resumen' de 30 segundos para una comunidad en línea, resumiendo un evento o proyecto reciente con un estilo visual y de audio rápido y enérgico, usando cortes rápidos y 'animaciones de texto dinámico' para resaltar los puntos clave, fácilmente creado a través de la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una muestra informativa de 'generador de vídeos de revisión anual' de 75 segundos dirigida a aspirantes a creadores de contenido y propietarios de pequeñas empresas, presentando las capacidades de HeyGen a través de un enfoque visual moderno e instructivo con ejemplos claros, aprovechando las diversas plantillas y escenas de la plataforma para demostrar la facilidad de uso.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Revisión Anual

Crea fácilmente vídeos de resumen atractivos que destaquen los hitos, recuerdos o logros empresariales de tu año con nuestra plataforma intuitiva impulsada por AI.

1
Step 1
Elige Tu Punto de Partida
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente para iniciar tu proyecto, aprovechando nuestra capacidad de Plantillas y escenas para una creación eficiente.
2
Step 2
Sube Tus Medios
Sube fácilmente fotos y vídeos desde tu dispositivo o accede a nuestra extensa biblioteca de medios/soporte de stock para compilar todos tus momentos memorables.
3
Step 3
Añade Voz y Visuales
Mejora tu narrativa generando voces en off de sonido natural usando nuestra función de generación de voz en off, añadiendo una narración atractiva a los destacados de tu año.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Revisión
Finaliza tu obra maestra de vídeo de resumen del año seleccionando tus opciones preferidas de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, luego compártelo fácilmente con tu audiencia.

Muestra el éxito empresarial anual

Destaca los logros anuales de tu negocio y los éxitos de los clientes en vídeos de revisión anual atractivos y potenciados por AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un efectivo generador de vídeos de revisión anual?

HeyGen es un excepcional generador de vídeos de revisión anual, aprovechando las funciones de AI para transformar tus guiones o material bruto en vídeos de resumen del año atractivos. Ofrece edición intuitiva de arrastrar y soltar y varias plantillas de vídeo para agilizar tu proceso creativo.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para crear vídeos de resumen personalizados?

HeyGen te permite crear vídeos de resumen personalizados al permitirte subir fotos y vídeos, añadir música de fondo e incorporar animaciones de texto dinámico. También puedes utilizar la avanzada generación de voz en off y avatares de AI para contar tu historia de manera efectiva, ya sea para recuerdos personales o destacados empresariales.

¿Puedo personalizar fácilmente los visuales y el audio dentro de mi vídeo de revisión anual?

Sí, HeyGen proporciona amplias opciones de personalización para tu vídeo de revisión anual. Puedes elegir entre varias plantillas de vídeo, integrar tus propios medios, ajustar las animaciones de texto dinámico y afinar la música de fondo y la generación de voz en off para que coincidan perfectamente con tu visión.

Después de crear mi vídeo de resumen del año, ¿cómo puedo compartirlo en redes sociales?

Una vez que tu vídeo de resumen del año esté finalizado con HeyGen, la plataforma simplifica el proceso de exportación y compartición. Puedes descargar fácilmente tus vídeos de resumen de alta calidad en formatos optimizados para varias plataformas de redes sociales, haciendo que sea sencillo compartir tus destacados con tu audiencia.

