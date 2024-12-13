Creador de Revisiones Anuales: Revisiones de Rendimiento Impulsadas por IA

Genera revisiones de rendimiento detalladas, autoevaluaciones anuales y comentarios constructivos con nuestro avanzado modelo de IA, mejorado por la "generación de Voz en off".

Descubre cómo los profesionales de RRHH y los gerentes ocupados pueden revolucionar su proceso de revisión con un vídeo explicativo de 45 segundos que muestra un avanzado creador de revisiones anuales; este vídeo debe presentar visuales corporativos elegantes y una voz en off profesional y optimista, destacando cómo la funcionalidad de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion y los avatares de IA realistas ahorran tiempo y esfuerzo en generar comentarios de rendimiento perspicaces.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Empodera a los empleados para brillar en sus autoevaluaciones anuales a través de un vídeo conciso de 30 segundos diseñado con una estética moderna y amigable y una voz calmada y orientadora; dirígete directamente a las personas que preparan sus propias revisiones, demostrando cómo un Generador de Autoevaluaciones Anuales de IA puede ayudarles a destacar sin esfuerzo los logros clave utilizando las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen y la generación de Voz en off sin fisuras.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo convincente de 60 segundos para equipos e individuos que buscan mejorar su cultura de revisión, empleando visuales dinámicos y atractivos y una voz clara y autoritaria para ilustrar el poder de un Generador de Revisiones de Rendimiento; este vídeo se centrará en elaborar comentarios equilibrados y constructivos, utilizando los Subtítulos/captions de HeyGen y el amplio soporte de la Biblioteca de medios/stock para entregar un mensaje completo.
Prompt de Ejemplo 3
Atrae a profesionales ocupados y propietarios de pequeñas empresas con un vídeo elegante y minimalista de 30 segundos que presenta un tono confiado y tranquilizador que simplifica el proceso de revisión anual; esta pieza enfatizará la eficiencia de un Generador de Revisiones Anuales de IA en identificar áreas de mejora, demostrando efectivamente la capacidad de los avatares de IA de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de la Relación de aspecto para la creación rápida de contenido en todas las plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de revisiones anuales

Crea eficientemente revisiones anuales en vídeo profesionales con IA. Transforma comentarios escritos en presentaciones atractivas para gerentes y profesionales de RRHH, simplificando todo el proceso.

1
Step 1
Crea tu Guion de Revisión de Rendimiento
Comienza escribiendo o pegando el contenido de tu revisión de rendimiento anual en el editor de guiones. Esto forma la base de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Da vida a tu revisión seleccionando un avatar de IA para presentar tus comentarios. Nuestros modelos de IA ofrecen diversas apariencias y estilos.
3
Step 3
Genera Voz en off y Vídeo
Con tu guion y avatar listos, genera automáticamente una voz en off profesional para tus comentarios constructivos y logros, transformando el texto en un vídeo pulido.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Revisión
Revisa tu vídeo para verificar su precisión, haz los ajustes finales necesarios y luego exporta fácilmente tu vídeo de revisión anual, ahorrando tiempo y esfuerzo en el proceso.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Mensajes Motivacionales Post-Revisión

.

Crea mensajes en vídeo inspiradores para reconocer logros, reforzar los valores de la empresa y motivar a los equipos para el éxito futuro después de las revisiones de rendimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo funciona HeyGen como Generador de Revisiones Anuales de IA?

HeyGen aprovecha modelos avanzados de IA para generar revisiones anuales y autoevaluaciones completas, ahorrando a los profesionales de RRHH y gerentes un tiempo y esfuerzo significativos. Simplifica la creación de revisiones de rendimiento personalizadas con eficiencia.

¿Qué plantillas están disponibles para autoevaluaciones anuales usando HeyGen?

HeyGen ofrece una variedad de plantillas personalizables diseñadas para estructurar autoevaluaciones anuales, ayudando a los usuarios a documentar fácilmente logros e identificar áreas de mejora. Estas plantillas aseguran un proceso de revisión consistente y exhaustivo.

¿Puede HeyGen ayudar a los gerentes a crear revisiones de rendimiento efectivas con comentarios constructivos?

Absolutamente, HeyGen sirve como un poderoso Generador de Revisiones de Rendimiento, permitiendo a los gerentes elaborar revisiones detalladas de manera eficiente. Apoya la integración de comentarios constructivos para fomentar el crecimiento y desarrollo de los empleados.

¿Utiliza HeyGen un modelo de IA avanzado para personalizar las revisiones de rendimiento?

Sí, HeyGen emplea un modelo de IA avanzado para personalizar el proceso del creador de revisiones anuales, generando ideas altamente relevantes. Esto asegura que cada salida del Generador de Revisiones Anuales de IA esté adaptada al rendimiento individual, haciendo el proceso de revisión más impactante.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo