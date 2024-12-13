Descubre cómo los profesionales de RRHH y los gerentes ocupados pueden revolucionar su proceso de revisión con un vídeo explicativo de 45 segundos que muestra un avanzado creador de revisiones anuales; este vídeo debe presentar visuales corporativos elegantes y una voz en off profesional y optimista, destacando cómo la funcionalidad de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion y los avatares de IA realistas ahorran tiempo y esfuerzo en generar comentarios de rendimiento perspicaces.

Generar Vídeo