Generador de Vídeos Anuales de Desempeño para Reseñas Atractivas

Crea fácilmente vídeos corporativos y de evaluación de desempeño profesionales a partir de plantillas y escenas, aumentando el compromiso de los empleados.

384/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de marketing conciso de 45 segundos para equipos internos o clientes potenciales, explicando una nueva característica del producto utilizando la capacidad de texto a vídeo desde el guion. Imagina un estilo visual limpio y minimalista con animaciones suaves, música contemporánea animada y una voz en off amigable e informativa para transmitir información compleja de manera sencilla.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de evaluación de desempeño alentador de 30 segundos para que los gerentes de equipo compartan con empleados individuales, utilizando plantillas y escenas predefinidas para celebrar los éxitos. La estética visual debe ser cálida y positiva, incorporando gráficos en movimiento sutiles y una voz en off alentadora y sincera acompañada de música de fondo suave y motivadora.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo anual de desempeño de 90 segundos que muestre los aspectos destacados de la organización para los interesados y el liderazgo ejecutivo. Este vídeo debe incluir subtítulos generados automáticamente para accesibilidad y presentar un estilo visual pulido y basado en datos con infografías nítidas, una voz en off ejecutiva confiada y música de fondo corporativa sofisticada.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos Anuales de Desempeño

Transforma fácilmente los conocimientos de desempeño en reseñas de vídeo atractivas. Crea rápidamente vídeos anuales de desempeño personalizados con AI.

1
Step 1
Pega Tu Guion de Desempeño
Introduce el texto de tu revisión anual de desempeño. Nuestra tecnología de texto a vídeo desde el guion convierte instantáneamente tu contenido escrito en escenas de vídeo dinámicas, preparando tus conocimientos para una entrega visual.
2
Step 2
Elige Tus Visuales
Selecciona entre plantillas y escenas profesionales o personaliza tu vídeo con un avatar de AI para presentar visualmente tu revisión anual de desempeño, creando una base atractiva y pulida.
3
Step 3
Añade Tu Voz y Marca
Utiliza la generación avanzada de voz en off para narrar tu revisión. Personaliza aún más aplicando tus controles de marca personalizados (logo, colores) para asegurar la consistencia de la marca a lo largo del vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Optimiza tu vídeo para varias plataformas con redimensionamiento de la relación de aspecto y exportaciones. Opcionalmente, incluye subtítulos/captions para una mayor accesibilidad, haciendo que tu impactante vídeo anual de desempeño esté listo para un amplio compromiso.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comunica Éxitos del Equipo de Manera Eficiente

.

Crea fácilmente vídeos profesionales para resaltar los logros del equipo e individuales, asegurando una comunicación clara y atractiva de las actualizaciones de desempeño anual.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar nuestro proceso de generación de vídeos anuales de desempeño?

HeyGen transforma tus necesidades de generación de vídeos anuales de desempeño al permitir la creación rápida de mensajes de evaluación de desempeño atractivos. Aprovecha los avatares de AI y las capacidades de texto a vídeo para fomentar el compromiso de los empleados con vídeos corporativos personalizados de manera eficiente.

¿Qué hace de HeyGen el principal generador de vídeos AI para empresas?

HeyGen se destaca como un generador de vídeos AI de primera categoría gracias a su sofisticada tecnología de AI generativa, que permite una conversión de texto a vídeo sin problemas y avatares de AI realistas. Esto empodera a los usuarios para agilizar la creación de vídeos, haciendo que el contenido de alta calidad sea accesible para todas las necesidades empresariales.

¿Puede HeyGen ayudarnos a crear vídeos corporativos profesionales rápidamente?

Absolutamente. HeyGen ofrece una amplia biblioteca de plantillas de vídeo y potentes controles de marca para acelerar la producción de vídeos corporativos. Puedes producir rápidamente vídeos de marketing o de formación mientras mantienes una identidad de marca consistente.

¿Ofrece HeyGen opciones avanzadas de personalización para la creación de vídeos?

Sí, HeyGen ofrece una personalización completa para tus proyectos de creación de vídeos. Nuestra plataforma admite la generación avanzada de voz en off, subtítulos/captions automáticos y redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para la integración y opciones de exportación de soporte de biblioteca de medios y stock.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo