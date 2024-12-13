Generador de Vídeos de Actualización de Cumplimiento Anual: Formación Inteligente

Produce contenido de formación de cumplimiento atractivo sin esfuerzo con avatares de IA.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo instructivo de 45 segundos diseñado para comunicadores corporativos y jefes de departamento que necesitan distribuir rápidamente nueva información de políticas con un fuerte branding. El estilo visual debe ser de marca y profesional, aprovechando plantillas de vídeo personalizables con controles de branding integrados para asegurar la consistencia, con animaciones de texto dinámicas. El audio debe consistir en una narración profesional y animada generada directamente desde un guion usando capacidades de texto a vídeo, complementada con música de fondo corporativa y enérgica, demostrando una adherencia a la marca sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo de demostración de 60 segundos dirigido a desarrolladores de e-learning y creadores de contenido, ilustrando el poder de una plataforma de vídeo de IA para crear formación de cumplimiento atractiva. El estilo visual debe ser elegante y futurista, mostrando diversos avatares de IA interactuando con gráficos en movimiento y visualizaciones de datos atractivas. El audio contará con una generación de voz en off clara y atractiva, potencialmente en varios idiomas, acompañada de efectos de sonido ambientales y futuristas, enfatizando la capacidad de la plataforma para producir e-learning de alto impacto.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo de anuncio conciso de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y coordinadores de formación, destacando un generador de vídeos de cumplimiento eficiente. El enfoque visual debe ser simple, directo y fácil de usar, utilizando superposiciones de texto claras y transiciones de escena sencillas para transmitir actualizaciones esenciales. El audio contará con una voz en off autoritaria pero accesible, generada eficientemente a través de texto a vídeo desde capacidades de guion, con música de fondo mínima y discreta, subrayando la facilidad de producir comunicaciones internas vitales rápidamente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Actualización de Cumplimiento Anual

Esta plataforma simplifica la creación de vídeos de formación de cumplimiento atractivos utilizando avatares de IA y plantillas personalizables, asegurando que tu equipo esté informado y actualizado.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo de Cumplimiento
Comienza introduciendo tu texto de actualización de cumplimiento en la plataforma. Nuestra función de Texto a vídeo desde guion convertirá automáticamente tu contenido en un vídeo dinámico, listo para una mayor personalización.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA para entregar tu mensaje de cumplimiento. Estos presentadores virtuales profesionales mejoran el compromiso y hacen que tus vídeos de formación de cumplimiento sean más relacionables.
3
Step 3
Aplica Branding Personalizado
Integra la identidad de tu empresa utilizando nuestros controles de branding. Personaliza colores, fuentes y añade tu logo para asegurar que tu vídeo de actualización de cumplimiento anual se alinee perfectamente con tus directrices corporativas.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Formación
Finaliza tu vídeo y expórtalo en varios formatos, incluyendo opciones para exportación SCORM. Integra fácilmente tus vídeos de formación de cumplimiento atractivos en tu Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) para un acceso sin problemas de los empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Regulaciones Complejas

.

Traduce regulaciones de cumplimiento anual intrincadas en vídeos impulsados por IA claros y fáciles de entender, mejorando la comprensión para todos los empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación de cumplimiento?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación de cumplimiento atractivos aprovechando avatares de IA avanzados y tecnología de texto a vídeo. Esto permite a los equipos de RRHH transformar rápidamente guiones en vídeos profesionales sin necesidad de habilidades extensas de edición.

¿Puedo personalizar los vídeos de cumplimiento para que coincidan con la marca de mi empresa?

Absolutamente. El motor creativo de HeyGen proporciona controles de branding robustos, permitiéndote incorporar el logo y los colores de tu empresa en plantillas de vídeo personalizables. Esto asegura que tus materiales de formación de cumplimiento se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Qué características hacen que los vídeos de cumplimiento de HeyGen sean atractivos para los empleados?

HeyGen mejora el compromiso con características como la generación de voz en off realista, subtítulos/captions automáticos y la capacidad de integrar visuales dinámicos y gráficos informativos. Estos elementos crean una experiencia de aprendizaje más interactiva y memorable para los empleados, mejorando la comprensión de los vídeos de actualización de cumplimiento anual.

¿HeyGen admite la integración con Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS)?

Sí, HeyGen admite una integración fluida con LMS y exportación SCORM, facilitando a los equipos de RRHH el despliegue de vídeos de formación de cumplimiento. Esto asegura que tu contenido sea accesible y rastreable dentro de tu infraestructura de aprendizaje existente.

