Creador de Vídeos de Anuncio: Crea Anuncios Impresionantes
Crea vídeos de anuncio atractivos con herramientas impulsadas por IA y da vida a tu mensaje utilizando avatares de IA realistas.
Desarrolla un vídeo de anuncio atractivo de 30 segundos para un próximo evento virtual a nivel de empresa, destinado a inspirar a los empleados con una paleta visual enérgica y una banda sonora corporativa motivadora. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo profesional y con marca, haciendo que el proceso de anuncio sea fluido y visualmente atractivo.
Elabora un vídeo informativo de 60 segundos explicando una nueva actualización de servicio, diseñado para clientes existentes que buscan claridad, con un estilo visual amigable y accesible, texto claro en pantalla y una música de fondo tranquilizadora. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer explicaciones detalladas, mejorando la calidad general de tus vídeos de anuncio con música añadida y texto dinámico.
Produce un vibrante vídeo de anuncio de 15 segundos para una nueva campaña en redes sociales, dirigido al público en general y a los usuarios de redes sociales, con un estilo visual dinámico y rápido y música moderna y animada. Maximiza el impacto incorporando subtítulos/captions de HeyGen para resaltar los mensajes clave, perfecto para compartir rápidamente en redes sociales y crear vídeos efectivos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Anuncios Atractivos en Redes Sociales.
Crea rápidamente anuncios de vídeo dinámicos y clips para cautivar a tu audiencia en todas las plataformas sociales.
Anuncios de Productos y Servicios Impactantes.
Produce anuncios de vídeo convincentes para nuevos productos o servicios que impulsen el conocimiento y las conversiones.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de anuncio atractivos?
HeyGen te permite crear impresionantes vídeos de anuncio utilizando una amplia selección de plantillas de vídeo ricas y una extensa biblioteca de medios. Nuestra plataforma intuitiva hace que la creación de vídeos sea sencilla para cualquier mensaje.
¿Ofrece HeyGen herramientas impulsadas por IA para la creación de vídeos de anuncio?
Absolutamente, HeyGen integra avanzados avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, permitiéndote transformar guiones en vídeos de anuncio profesionales rápidamente. Esto agiliza todo el proceso de creación de vídeos.
¿Qué opciones de personalización están disponibles para mis vídeos de anuncio en HeyGen?
HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote añadir tu logo, colores de marca y animaciones de texto dinámicas para asegurar que tu vídeo de anuncio se alinee perfectamente con la identidad de tu marca. También puedes añadir fácilmente texto y música.
¿Es HeyGen adecuado para usuarios sin experiencia extensa en edición de vídeo?
Sí, HeyGen cuenta con un editor fácil de usar de arrastrar y soltar y un práctico editor de vídeo, haciendo que sea increíblemente simple crear vídeos de anuncio de alta calidad. Exporta fácilmente tus vídeos en varios formatos de aspecto para compartir en redes sociales.