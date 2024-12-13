Diseña un video de anuncio de 30 segundos dirigido a entusiastas de la tecnología y primeros adoptantes, mostrando el lanzamiento de un nuevo producto con visuales elegantes y futuristas y una banda sonora electrónica de alta energía. Utiliza la capacidad de texto a video de HeyGen para narrar las características innovadoras, haciendo que el video de anuncio sea realmente impactante con efectos de video dinámicos.

