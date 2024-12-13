Generador de Videos de Anuncio: Crea Videos Impactantes

Produce rápidamente anuncios profesionales con plantillas personalizables, mejorados por una potente generación de voz en off para contenido atractivo.

Diseña un video de anuncio de 30 segundos dirigido a entusiastas de la tecnología y primeros adoptantes, mostrando el lanzamiento de un nuevo producto con visuales elegantes y futuristas y una banda sonora electrónica de alta energía. Utiliza la capacidad de texto a video de HeyGen para narrar las características innovadoras, haciendo que el video de anuncio sea realmente impactante con efectos de video dinámicos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un video inspirador de 45 segundos celebrando un hito significativo de la empresa, dirigido a empleados, socios y clientes leales. El estilo visual debe ser cálido y festivo, potencialmente presentando diversos avatares de IA, acompañado de una partitura orquestal edificante generada a través de la generación de voz de HeyGen. Esta obra maestra del creador de videos de anuncio debe resonar profundamente con la audiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video de invitación a un evento de 60 segundos para potenciales asistentes de un taller creativo, utilizando visuales brillantes y artísticos con elementos animados y una melodía acústica peculiar e invitante. Aprovecha las extensas plantillas y escenas de HeyGen para crear videos de anuncio que realmente destaquen, asegurando que las plantillas personalizables resalten todos los detalles esenciales.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un video informativo de 30 segundos sobre la actualización de características para usuarios existentes de software, empleando un estilo visual limpio y profesional con gráficos animados que destaquen claramente las mejoras clave. Integra los subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y una narración precisa, haciendo que este anuncio de herramienta de creación de videos sea efectivo y fácil de entender para todos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Videos de Anuncio

Crea sin esfuerzo videos de anuncio impactantes con nuestro generador intuitivo, transformando tu mensaje en historias visuales atractivas en solo unos pasos.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Escribe tu Guion
Comienza tu proyecto de video de anuncio seleccionando una plantilla profesional o aprovechando nuestra potente capacidad de texto a video desde guion para generar escenas.
2
Step 2
Añade tus Visuales y Marca
Personaliza tu video añadiendo medios personalizados, aplicando tus elementos de marca o seleccionando un avatar de IA atractivo para narrar tu mensaje.
3
Step 3
Mejora con Voz y Subtítulos
Da vida a tu mensaje utilizando nuestra función de generación de voz en off natural, y crea automáticamente subtítulos/captions precisos para una mayor accesibilidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Creación
Revisa tu anuncio completado, luego expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto para compartirlo sin problemas en todas tus plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Mensajes Inspiradores

Elabora anuncios de video poderosos y edificantes para motivar equipos, compartir noticias de la empresa o celebrar logros de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear videos de anuncio atractivos?

HeyGen es un potente generador de videos de anuncio que te permite crear videos impresionantes sin esfuerzo. Utiliza plantillas personalizables, avatares de IA y efectos de video dinámicos para producir videos imperdibles que capturen la atención para cualquier anuncio.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para generar videos de anuncio?

HeyGen integra avanzadas características de IA, incluyendo texto a video desde guion y generación de voz en off realista, para simplificar tu proceso de creación de videos. Estas herramientas te permiten producir eficientemente videos de anuncio de alta calidad sin necesidad de software de edición extenso.

¿Puedo personalizar los elementos visuales y la marca de mis videos de anuncio con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen proporciona herramientas de marca completas, permitiéndote incorporar tu logo y definir los colores de la marca dentro de tus videos de anuncio. También puedes elegir una plantilla y personalizar texto e imágenes de nuestra extensa biblioteca de medios para alinearte con tu visión creativa.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de convertir un guion en un video de anuncio?

La plataforma intuitiva de HeyGen transforma tu guion en un video de anuncio profesional utilizando capacidades de texto a video. Simplemente introduce tu texto, y HeyGen generará el video con avatares de IA y sincronizará la generación de voz en off y subtítulos/captions, haciendo que la creación de videos sea fluida.

