Creador de Vídeos Resumen de Anuncios para Recapitulaciones Atractivas

Transforma tus anuncios en resúmenes de vídeo dinámicos. Usa nuestra función de texto a vídeo desde guion para generar contenido atractivo sin esfuerzo.

Crea un dinámico vídeo de anuncio corporativo de 45 segundos diseñado para comunicaciones internas, resumiendo los logros clave del primer trimestre y los objetivos futuros. Esta experiencia de creación de vídeos de resumen debe ser visualmente limpia y profesional, con un fondo orquestal enérgico, dirigido a todos los empleados y partes interesadas. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para transmitir el mensaje ejecutivo, asegurando una presentación pulida y atractiva.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un resumen cautivador de lanzamiento de producto de 30 segundos, optimizado para plataformas de redes sociales, dirigido a clientes potenciales y entusiastas de la tecnología ávidos de innovación. Este vídeo promocional debe presentar un estilo visual moderno y elegante con cortes rápidos y una pista de música electrónica animada, mostrando los aspectos destacados del nuevo producto. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente el texto de marketing en una narrativa visual convincente.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina crear un vibrante vídeo de resumen de evento de 60 segundos, dirigido a asistentes anteriores y profesionales de la industria, celebrando el éxito de tu reciente conferencia anual. El estilo visual debe ser celebratorio y dinámico, presentando montajes rápidos de momentos clave y entrevistas, acompañado de una banda sonora pop contemporánea y optimista. Asegura el máximo alcance y accesibilidad empleando la función de subtítulos/captions de HeyGen para el texto en pantalla.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un anuncio conciso de 20 segundos sobre una política actualizada de trabajo remoto, diseñado para distribución inmediata a todos los empleados. El vídeo debe adoptar un estilo visual y de audio claro y autoritario, con una voz en off calmada y tranquilizadora y gráficos simples y profesionales. Acelera el proceso de creación de vídeos aprovechando las diversas plantillas y escenas de HeyGen, convirtiéndolo en una solución fácil de usar para comunicaciones urgentes.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Resumen de Anuncios

Transforma rápidamente tus anuncios clave en resúmenes de vídeo profesionales y atractivos usando herramientas impulsadas por AI y elementos personalizables.

1
Step 1
Pega Tu Guion o Elige una Plantilla
Comienza pegando el texto de tu anuncio en el editor o seleccionando entre una gama de plantillas y escenas profesionales para estructurar tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI y Voz
Da vida a tu anuncio eligiendo un avatar AI expresivo y generando una voz en off de sonido natural a partir de tu guion.
3
Step 3
Añade Visuales y Subtítulos
Mejora el compromiso incorporando visuales de la biblioteca de medios y generando instantáneamente subtítulos precisos para tu vídeo.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Prepara tu resumen de anuncio completado utilizando la función de redimensionamiento de aspecto y exportaciones para un óptimo compartido en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comunicaciones Internas y Vídeos de Recapitulación

.

Mejora las comunicaciones internas y haz que los anuncios o recapitulaciones de formación a nivel de empresa sean más atractivos con AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de anuncios y resúmenes atractivos?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos AI que transforma tu texto o guion en vídeos pulidos, perfectos para creativos vídeos resumen de anuncios o dinámicas recapitulaciones de eventos. Utiliza avatares de AI y una variedad de plantillas para contar tu historia de manera efectiva.

¿Qué opciones de personalización creativa ofrece HeyGen para la marca de vídeos?

Con HeyGen, tienes un control creativo completo sobre tus vídeos. Incorpora fácilmente el logo y los colores de tu marca, elige entre diversos avatares de AI y aprovecha nuestra biblioteca de medios para mantener una marca consistente en cada vídeo promocional.

¿Cómo facilita HeyGen la narración AI desde un guion?

La innovadora creación de vídeos nativa de HeyGen te permite convertir tu guion en un vídeo convincente sin esfuerzo. Nuestro generador de vídeos AI proporciona generación de voz en off y subtítulos, permitiéndote crear narrativas atractivas con facilidad.

¿Es HeyGen un creador de vídeos fácil de usar para contenido en redes sociales?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para ser un generador de vídeos AI intuitivo, simplificando el proceso de creación de vídeos. Con plantillas, capacidades de texto a vídeo y redimensionamiento de aspecto, puedes producir rápidamente vídeos promocionales profesionales optimizados para diversas plataformas de redes sociales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo