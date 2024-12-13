Crea vídeos impresionantes con nuestro creador de vídeos de animación

Desbloquea la creatividad con plantillas de vídeo animadas y avatares IA para una creación de vídeos sin complicaciones.

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

Explora la destreza técnica de la creación de videos con IA de HeyGen en este tutorial de 60 segundos diseñado para educadores y formadores. Con un enfoque en videos de eLearning, este video demuestra el poder de la conversión de texto a video desde el guion, permitiendo la creación de contenido rápida y eficiente. El estilo visual limpio y profesional se complementa con subtítulos claros, haciéndolo accesible a un amplio público.
Este vídeo promocional de 30 segundos está diseñado para propietarios de pequeñas empresas que buscan mejorar sus estrategias de marketing. Utilizando el creador de vídeos en línea de HeyGen, el vídeo resalta la facilidad de las opciones de personalización y el amplio soporte de la biblioteca de medios. El audio animado y las animaciones vibrantes crean un ambiente lleno de vida, perfecto para captar la atención de clientes potenciales.
En un vídeo de formación de 90 segundos, descubre cómo el software de animación de vídeo de HeyGen puede transformar tus sesiones de formación corporativa. Dirigido a profesionales de RR.HH., este vídeo destaca el uso de la herramienta de creación de personajes y la generación de voz en off para crear materiales de formación personalizados y atractivos. Las imágenes elegantes y modernas combinadas con un estilo de audio profesional garantizan una experiencia de aprendizaje pulida y efectiva.
Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando

Prompt-Native Video Creation

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generación de vídeo de extremo a extremo

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construido con Estructura y Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Reseñas

Cómo funciona un creador de videos de animación

Crea vídeos animados atractivos sin esfuerzo con nuestro intuitivo creador de vídeos en línea.

1
Step 1
Crea tu guion
Comienza creando un guion atractivo para tu vídeo. Utiliza nuestra función de texto a vídeo para transformar sin problemas tu contenido escrito en una animación dinámica.
2
Step 2
Elige plantillas de vídeo animadas
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo animadas para que coincidan con el tema de tu vídeo. Nuestras plantillas ofrecen una base sólida para tu visión creativa.
3
Step 3
Añadir generación de voz en off
Mejora tu vídeo con locuciones profesionales. Utiliza nuestra herramienta de generación de locuciones para añadir una narración clara y atractiva a tu animación.
4
Step 4
Exporta tu vídeo final
Una vez que estés satisfecho con tu creación, exporta tu vídeo en el formato deseado. Nuestra plataforma admite diversas opciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación para satisfacer tus necesidades.

Casos de uso

HeyGen revoluciona el panorama de los creadores de vídeos de animación ofreciendo soluciones impulsadas por IA que agilizan la creación de vídeos, utilizando plantillas de vídeo animadas y software de animación de vídeo para potenciar la creatividad y la eficiencia.

Impulsa la participación y retención en la formación con IA

Enhance training videos with AI-powered customization options, improving learner engagement and information retention.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con IA?

HeyGen simplifica la creación de videos con IA ofreciendo un conjunto completo de herramientas, incluyendo avatares de IA y capacidades de texto a video. Con su software de animación de video intuitivo, los usuarios pueden transformar guiones en videos atractivos con facilidad, completos con generación de voz en off y plantillas de video animado personalizables.

¿Qué opciones de personalización están disponibles en el creador de videos en línea de HeyGen?

El creador de vídeos en línea de HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiendo a los usuarios mantener la consistencia de la marca con características como controles de marca para logotipos y colores. Además, los usuarios pueden elegir entre una variedad de plantillas de vídeo animadas y utilizar el constructor de personajes para crear contenido único y personalizado.

¿Se puede utilizar HeyGen para crear vídeos de eLearning?

Sí, HeyGen es ideal para crear vídeos de eLearning. Sus herramientas de edición de vídeo y generador de animación AI permiten a los educadores producir contenido dinámico e informativo. La plataforma admite la generación de voz en off y subtítulos, asegurando la accesibilidad y participación de audiencias diversas.

¿Cumple HeyGen con las normativas del RGPD?

HeyGen se compromete a cumplir con el RGPD, asegurando que los datos de los usuarios se manejen con el máximo cuidado y seguridad. Esta conformidad permite a los usuarios crear con confianza videos de marketing y formación mientras se adhieren a los estándares de protección de datos.

