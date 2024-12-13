Imagina un vídeo explicativo animado de 60 segundos, dirigido a propietarios de pequeñas empresas y gerentes de marketing, que muestre lo fácil que es crear contenido atractivo utilizando la interfaz amigable de HeyGen y avatares de IA realistas. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con gráficos atractivos y una voz en off amigable y profesional para demostrar el poder de los avatares de IA.

Generar Vídeo