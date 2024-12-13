Creador de Vídeos Destacados de Embajadores: Crea Vídeos Atractivos

Crea fácilmente vídeos atractivos para redes sociales, añadiendo un toque profesional con herramientas intuitivas y generación de voz en off de AI.

Crea un vídeo de 90 segundos destacando a un embajador, mostrando su trayectoria y pasión por la marca, dirigido a potenciales nuevos embajadores y equipos internos. El estilo visual debe ser cálido y centrado en entrevistas, con música de fondo motivacional, mejorado por la función de generación de voz en off de HeyGen para narrar logros clave y perspectivas, añadiendo un toque de sofisticación a los vídeos atractivos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo convincente de 60 segundos para redes sociales donde un embajador demuestre un consejo rápido o una característica favorita del producto, dirigido a clientes actuales y usuarios potenciales que buscan herramientas intuitivas. Emplea un estilo visual limpio, dinámico y tipo tutorial con audio claro, utilizando la capacidad de subtítulos/captions de HeyGen para máxima claridad y accesibilidad en varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos destacando la creatividad de un embajador al usar un producto específico, destinado a otros embajadores y seguidores en redes sociales. Este vídeo debe ser rápido y visualmente atractivo, con música animada y cortes rápidos, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un mensaje profesional e impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo impactante de 2 minutos con el testimonio de un embajador sobre su experiencia y el impacto de la marca, diseñado para partes interesadas y potenciales socios de la marca. El estilo visual y de audio debe ser profesional e inspirador, empleando los avatares de AI de HeyGen para presentar información o citas de manera consistente, asegurando una presentación pulida y atractiva sin la aparición directa del embajador si se prefiere.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Destacados de Embajadores

Crea fácilmente vídeos destacados de embajadores. Eleva la narrativa de tu marca usando herramientas intuitivas para crear contenido atractivo y compartible.

1
Step 1
Sube el Contenido de tu Embajador
Comienza subiendo los vídeos y fotos de tu embajador, o elige de nuestra extensa biblioteca de stock para reunir todos los medios necesarios para tu vídeo destacado.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla de Vídeo Destacado
Elige entre una variedad de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para resaltar a tu embajador. Personaliza colores y fuentes para alinearlos con la identidad de tu marca.
3
Step 3
Mejora con Elementos Atractivos
Añade toques pulidos a tu vídeo con subtítulos automáticos, voces en off o transiciones dinámicas para hacer que la historia de tu embajador sea realmente cautivadora.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Historia
Exporta rápidamente tu vídeo destacado de embajador terminado en varios formatos de aspecto, optimizados para compartir sin problemas en todas tus plataformas de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta el compromiso en la formación con AI

.

Utiliza vídeos de AI para crear contenido de formación dinámico liderado por embajadores, aumentando significativamente el compromiso y la retención de conocimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la edición de vídeos en línea para los usuarios?

HeyGen proporciona herramientas intuitivas como software de edición de vídeos en línea, permitiendo a los usuarios subir vídeos directamente y realizar ediciones rápidas. Nuestra plataforma basada en navegador simplifica la creación de vídeos atractivos sin necesidad de instalaciones de software complejas.

¿Puede HeyGen generar automáticamente subtítulos y voces en off para mis vídeos?

Sí, HeyGen ofrece funciones robustas para la generación automática de subtítulos y voces en off de alta calidad a partir de tu guion. Estas capacidades están integradas para añadir sofisticación y accesibilidad a tu contenido, haciendo que la creación de texto a vídeo sea fluida.

¿HeyGen ofrece una aplicación móvil para la creación y edición de vídeos de manera conveniente en movimiento?

Actualmente, el potente software de edición de vídeos de HeyGen es accesible a través de navegadores web, proporcionando una experiencia en línea completa. Aunque no hay una aplicación móvil dedicada, nuestra plataforma basada en navegador está optimizada para varios dispositivos, permitiéndote subir vídeos y realizar ediciones rápidas desde casi cualquier lugar.

¿Qué activos creativos y controles de marca están disponibles dentro de HeyGen?

HeyGen cuenta con una extensa biblioteca de stock y una variedad de plantillas de vídeo para impulsar tu creatividad. También puedes utilizar controles de marca como logotipos y colores personalizados, junto con soporte de biblioteca de medios, para asegurar que tus vídeos atractivos reflejen consistentemente la identidad de tu marca.

