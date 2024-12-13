Crea un anuncio de video atractivo de 30 segundos que muestre un nuevo gadget de cocina para vendedores de Amazon, dirigido a cocineros caseros ocupados que valoran la conveniencia. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con cortes rápidos del producto en acción, acompañado de una pista instrumental animada de fondo y una locución profesional generada usando la función de texto a video de HeyGen para resaltar los beneficios clave de este generador de video impulsado por IA.

Generar Vídeo