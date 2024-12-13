Creador de Videos de Producto para Amazon: Crea Anuncios Atractivos con IA

Genera videos de producto atractivos sin esfuerzo con la capacidad de texto a video de HeyGen, impulsando más ventas en Amazon.

Crea un anuncio de video atractivo de 30 segundos que muestre un nuevo gadget de cocina para vendedores de Amazon, dirigido a cocineros caseros ocupados que valoran la conveniencia. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con cortes rápidos del producto en acción, acompañado de una pista instrumental animada de fondo y una locución profesional generada usando la función de texto a video de HeyGen para resaltar los beneficios clave de este generador de video impulsado por IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un video de historia de producto de 45 segundos para una línea de cuidado de la piel ecológica, dirigido a consumidores conscientes interesados en la belleza sostenible. Emplea las plantillas y escenas de HeyGen para crear una estética visual serena y natural, utilizando iluminación suave y primeros planos de las texturas del producto. El audio debe contar con música ambiental calmante y superposiciones de texto descriptivo añadidas al video para transmitir los valores de la marca y los beneficios del producto.
Prompt de Ejemplo 2
Produce videos informativos de alta calidad de 60 segundos que demuestren las características de un nuevo accesorio tecnológico para vendedores de Amazon, específicamente dirigido a los primeros adoptantes y entusiastas de la tecnología. El enfoque visual debe ser elegante y futurista, incorporando gráficos en movimiento limpios y utilizando el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar los visuales desde una biblioteca de activos existente. El audio debe ser nítido, con una locución clara explicando la funcionalidad, complementada por música electrónica sutil de fondo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un anuncio de video dinámico de 15 segundos para Amazon de una aplicación de fitness, dirigido a jóvenes adultos enfocados en rutinas de ejercicio personalizadas y marketing de comercio electrónico. El estilo visual debe ser enérgico y rápido, mostrando diversos usuarios involucrados en breves fragmentos de ejercicio. Aprovecha la generación de locuciones de HeyGen para ofrecer audio motivacional en varios idiomas, acompañado de una banda sonora pop moderna y animada para captar la atención de inmediato.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Videos de Producto para Amazon

Crea videos de producto atractivos para tus listados de Amazon con las herramientas intuitivas de HeyGen, diseñadas para simplificar la creación y aumentar el compromiso.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza generando tu video desde un guion con la función de texto a video de HeyGen, o selecciona entre plantillas prediseñadas para establecer rápidamente el escenario de la historia de tu producto.
2
Step 2
Personaliza Tu Historia
Personaliza tu video con los controles de marca de HeyGen para alinearlo con la identidad de tu producto. Añade texto atractivo al video y locuciones profesionales para comunicar efectivamente los beneficios clave.
3
Step 3
Mejora Visuales y Audio
Incorpora elementos atractivos de nuestra biblioteca de medios/soporte de stock para enriquecer la presentación de tu producto. Optimiza para visualización en silencio con visuales claros y subtítulos para captar la atención de los compradores.
4
Step 4
Exporta para Amazon
Exporta fácilmente tu video de alta calidad en la relación de aspecto requerida y formato MP4, asegurando que cumpla con las especificaciones de video de Amazon para una carga sin problemas en tus listados de producto.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Construye Confianza con Testimonios de Producto

Produce testimonios de video auténticos y atractivos que destaquen la satisfacción del cliente y aumenten la credibilidad de tus productos en Amazon.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear videos de producto atractivos para Amazon?

HeyGen es un generador de videos impulsado por IA que ayuda a los vendedores y proveedores de Amazon a crear videos de alta calidad para anuncios de video en Amazon. Puedes desarrollar fácilmente historias de producto atractivas utilizando varias plantillas, opciones de texto a video y locuciones profesionales para captar la atención y asegurar anuncios de video atractivos.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear videos de producto de alta calidad?

HeyGen funciona como un editor de video en línea de autoservicio, proporcionando una extensa biblioteca de activos, avatares de IA y capacidades de texto a video. Puedes personalizar tus videos añadiendo texto al video, música al video y aprovechando los controles de marca para mantener la consistencia en tus esfuerzos de marketing de comercio electrónico.

¿Puedo generar locuciones profesionales y personalizar mis videos de producto con HeyGen?

Absolutamente. La plataforma impulsada por IA de HeyGen te permite generar locuciones profesionales desde tu guion y personalizar tus videos de producto con facilidad. Esto te permite crear un llamado a la acción claro y transmitir efectivamente la historia de tu producto a los clientes potenciales.

¿HeyGen asegura que mis anuncios de video de Amazon cumplan con las especificaciones técnicas?

Sí, HeyGen admite varias relaciones de aspecto y opciones de exportación para asegurar que tus videos cumplan con las especificaciones de video de Amazon para una integración sin problemas. Nuestra plataforma está diseñada para producir videos de alta calidad adecuados para páginas de producto de Amazon y campañas publicitarias.

