Genera un vídeo de 30 segundos para pequeños empresarios que venden en Amazon, mostrando cómo un "generador de vídeos para listados de Amazon" puede mejorar sus páginas de producto. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con cortes rápidos de productos diversos, complementado con música de fondo moderna y animada y una "narración profesional" creada usando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, enfatizando los beneficios claros del producto con "visuales atractivos".

Generar Vídeo